Cote d'Ivoire: Éducation - e-vallesse, une plateforme conçue pour la poursuite de l'apprentissage en temps de crise

Vallesse édition entend apporter sa part au développement numérique du système éducatif ivoirien. Elle a lancé à cet effet une nouvelle application mobile et web dénommée e-vallesse. L'application a été dévoilée aux parents d'élèves, élèves et acteurs de l'éducation nationale le 19 mai 2021, à la librairie Carrefour sise à Cocody (Abidjan).

"Ces dernières décennies, les technologies de l'information et de la communication ont façonné la société. Elles ont modifié l'accès à l'information et au savoir (...). Consciente de ces avancées technologiques, nous travaillions depuis 2018 à la conception d'une application dédiée à l'apprentissage. Les conséquences du Covid-19, bien qu'ayant ralenti la finalisation du projet, nous ont confortés dans l'urgence de la mise en œuvre d'un tel dispositif pour la poursuite de l'apprentissage en temps de crise". C'est ainsi que la directrice générale de Vallesse édition, Aké Diomandé, a présenté les motivations de la conception de cette plateforme.

Un apprentissage simplifié

Cette application numérique a été mise sur pied suite à un partenariat entre une association de pédagogues et de spécialistes de technologie de l'information. Elle propose des cours détaillés et simplifiés aux élèves. Mais aussi des quiz afin d'évaluer les acquis et jauger la progression des élèves.

Des devoirs et anciens sujets d'examens sont téléchargeables sur la plateforme pour s'exercer. Encore dans sa phase pilote, seuls les élèves en classe de troisième (3è) et Terminale pourront s'exercer dans trois disciplines. Ce sont les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre et la physique-chimie.

Une initiative saluée par Adekpedjou Irène, représentante du maire de Cocody, Jean Marc Yacé. Toutefois, elle tient à rappeler que le développement du numérique ne devrait pas se faire au détriment du livre. "Cela doit être un choix alternatif et non exclusif, (...) l'essentiel est de s'attacher à la culture et au savoir", insiste-t-elle.

L'application sera disponible gratuitement pour les élèves en classe d'examens jusqu'à la prochaine rentrée. Elle intégrera progressivement les autres classes du cursus.