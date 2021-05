Cote d'Ivoire: Médias et société - Des journalistes renforcent leurs capacités sur la notion de « politique »

Dans le cadre de ses activités, la Fondation Naumann pour la liberté a organisé, en collaboration avec ses partenaires, un atelier des médias sur le thème : « Le journaliste et la politique ». La formation s'est tenue du vendredi 14 au dimanche 16 mai, à l'Hôtel Crystal, à Adiaké.

Une dizaine de journalistes venus de divers horizons (presse, radio, télévision) ont pris part à la formation.

Cette session de formation a été animée par Geoffroy Kouao, écrivain, enseignant de droit constitutionnel et de science politique ; Rita Droh, journaliste indépendante et spécialiste du reportage narratif et Hermann Gnanhi, journaliste indépendant, ex-correspondant de TV5.

Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ce rendez-vous, à savoir « Droit constitutionnel et Science politique », « Décentralisation et autonomisation des communautés », « Interview politique, reportage narratif. »

« Cet atelier est devenu une tradition au niveau de la fondation. Il vise à renforcer la compréhension des journalistes sur la notion de "politique", "la pensée libérale et ses implications de société, économie, politique, culture, etc." et renforcer leurs capacités à réaliser une interview politique et un reportage narratif », a indiqué Magloire N'Déhi, chargé de programmes de la Fondation Friedrich Naumann.

En 2020, un atelier similaire a eu lieu, du 13 au 14 octobre sur le thème : « Couverture d'une campagne électorale », animé par Tatiana Mossot, ex-correspondante de France 24 et Rfi.