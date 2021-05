Egypte: Le PM appelle les citoyens à se faire vacciner massivement contre le Covid-19

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a appelé les citoyens à se faire vacciner massivement contre le coronavirus, affirmant que tous les types de vaccins autorisés par l'Autorité égyptienne du médicament et le ministère de la Santé sont sûrs et efficaces.

Notre objectif est de réduire l'intensité de contamination, et toutes les études et l'OMS prouvent que le vaccin réduit la gravité de la maladie et prévient que le citoyen ne soit hospitalisé, a dit le chef du gouvernement dans des déclarations faites à la télévision égyptienne en marge de sa visite au vaccinodrome du parc d'expositions en vue de faire le suivi du rythme de la vaccination.

L'Etat projette d'assurer le plus grand nombre et types de vaccins à tous les citoyens dans la plus courte période, partant des directives du Président Abdel Fattah Al-Sissi, et le gouvernement avec la ministre de la Santé et le groupe médical responsable de la gestion du coronavirus, a dit M. Madbouly.