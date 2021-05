Afrique: Le parcours d'une survivante de la fistule obstétricale au Mozambique - De « je n'étais rien » à « je suis capable de tout »

Beatriz Sebastião, 28 ans, survivante de la fistule obstétricale, se tient devant son domicile et sa petite épicerie à Mocuba, dans la province de Zambezia, au Mozambique. Un aspect clé des soins de la fistule, sous la direction du ministère du Genre, de l'Enfance et de l'Action sociale, est la réintégration dans la société, y compris la formation professionnelle afin que les survivantes puissent obtenir un emploi significatif. © UNFPA Mozambique

MOCUBA, PROVINCE DE ZAMBEZIA, Mozambique - Beatriz Sebastião a souffert en silence. Elle n'avait pas d'amis dans le quartier ou à l'école. Quand elle allait à l'église, elle s'asseyait seule. Lorsqu'elle allait à la rivière, d'autres femmes se moquaient d'elle et elle finissait se baigner ailleurs, seule.

Beatriz était tombée enceinte à 15 ans et parce qu'elle vivait loin de l'hôpital, elle prévoyait d'accoucher chez elle. Après trois jours de travail, ses parents ont dû collecter des fonds pour louer une moto afin de l'emmener à l'hôpital, où elle accouchait d'un enfant mort-né. Elle a ensuite développé une fistule obstétricale et quand elle est tombée enceinte de nouveau, cet enfant était également mort-né. Mais la fistule a provoqué des fuites d'urine et l'odeur qui en résulte l'a isolée de presque tout le monde pendant les six années suivantes.

Une condition traitable et évitable

La fistule obstétricale est une perforation entre le canal génital et la vessie ou le rectum, ce qui peut provoquer une incontinence, entraînant une ostracisation sociale et des problèmes psychologiques associés comme la dépression. La condition traitable et en grande partie évitable est le résultat d'un travail prolongé et obstrué sans accès à des soins qualifiés pendant l'accouchement, entraînant souvent une mortinaissance. Les jeunes filles dont le corps n'est pas encore assez mature pour l'accouchement sont particulièrement vulnérables à cette condition.

Chaque année, on estime que 2 500 cas de fistule sont signalés au Mozambique, sur les 50 000 à 100 000 cas dans le monde. Depuis 2018, en partenariat avec le gouvernement du Mozambique, l'UNFPA a soutenu la réparation de plus de 2300 fistules, recruté 28 chirurgiens de la fistule, étendu un système de suivi en temps réel des cas à 25 établissements de santé et éduqué des milliers de personnes sur les causes et conséquences de la condition.

Une vie transformée

Mme Sebastião, aujourd'hui âgée de 28 ans, chantait du gospel et six ans après avoir développé la fistule, elle a reçu une invitation à se produire lors d'une réunion de jeunes. Encouragée par un oncle, elle a déclaré: « mais comme toujours, j'ai été victime de discrimination. J'ai été humilié. Les gens ont parlé. Elle est restée seule dans une tente car personne ne voulait partager l'espace avec elle.

La coordonnatrice de la réunion de jeunes, qui travaillait également dans un hôpital, est venue la trouver un jour qu'elle manquait l'entraînement, se déclarant malade. Elle admis à la coordinatrice qu'elle souffrait d'une « maladie qui me fait uriner involontairement », c'est à ce moment-là qu'elle a appris que ce dont elle souffrait et que la maladie pouvait être guéri grâce à la chirurgie.

Mme Sebastião était l'une des rares survivantes de la fistule dont la famille et le mari ne l'ont pas abandonnée. Avec leur soutien, elle a subi l'opération et, pour la première fois depuis des années, s'est réveillée sans avoir mouillé ses draps. «Je ne sais pas comment exprimer ce qu'il y avait dans mon cœur», se souvient-elle. «J'avais des émotions que je ne sais même pas décrire.»

Elle n'était plus la personne que les gens fuyaient. Elle pourrait à nouveau porter des jupes, au lieu de se couvrir de plusieurs couches de tissu. Elle a lancé sa propre petite entreprise, une épicerie, quelque chose d'impensable auparavant. Elle est également devenue militante, s'entretenant avec des femmes de diverses communautés pour parler et les informer de la fistule. Elle a appris à « aimer à nouveau cette Beatriz du passé », dit-elle. «Quand j'ai eu la maladie, je n'étais rien. Maintenant, je suis capable de tout, capable de lutter pour mon bien-être et d'augmenter mon estime de moi.»

La joie contagieuse d'une femme avec une fistule réparée

Albertina Luis est journaliste radio et militante dans le district de Mocuba. Lorsque son activisme se concentrait sur la violence domestique, elle rencontrait des femmes qui se cachaient derrière leurs maisons ou dans les arbres de manioc - non pas de maris violents mais parce qu'elles avaient des fistules obstétricales. Mme Luis a suivi une formation en santé sexuelle et reproductive et en a appris davantage.

Désormais, grâce à des émissions régulières, elle réduit la honte et la stigmatisation entourant la fistule obstétricale et indique aux femmes comment la prévenir, notamment en évitant les mariages forcés et prématurés et les grossesses non désirées, et où se faire soigner. « La dignité signifie être valorisée », a déclaré Mme Luis, 50 ans. « La plus grande richesse est la santé. En plus d'être un droit, c'est le pouvoir. Je libère les femmes qui ont perdu leur dignité depuis longtemps. »

Le Dr Armando Rafael, chirurgien de la fistule à l'hôpital rural de Mocuba, qui a opéré Mme Sebastião, trouve son travail gratifiant, sachant la souffrance et la marginalisation endurées par les patients. «La joie contagieuse d'une femme lorsque sa fistule est réparée est incomparable», a-t-il déclaré.

Pendant le long exil de Mme Sebastião, les femmes de la rivière la narguaient avec le surnom cruel de « Lac Bethesda », une référence à la piscine biblique de Bethesda qui n'a jamais été à sec. Pour elle, le nom prend maintenant une signification différente: dans la tradition biblique, la piscine était un endroit où les miracles se produisaient et les gens étaient guéris.