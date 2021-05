Ile Maurice: Conseil des ministres - Padayachy recommande d'amender la Pensions Act

Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, recommandera au président de la République d'amender la Pensions Act, par voie de règlement en vue de rendre effectives les recommandations du Pay Research Bureau pour 2013 et 2016. Et ce, afin d'aligner les pensions des fonctionnaires partant sous le Early Voluntary Retirement et qui ont opté d'encaisser leur congé annuel accumulé avec ceux qui vont se retirer du service à l'âge de 65 ans. Ils seront ainsi éligibles, entre autres, à un paiement one-off équivalent à 2% des émoluments annuels pour chaque année complétée sur une période de 33 1/3 années de service.

Les Quarantine Regulations 2021 pour un contrôle de la vente et de l'utilisation des Covid testing kits

Le ministre de la Santé et du Bien-être annonce des Quarantine (Control of Sale and Use of COVID-19 Home Self-Testing Kit) Regulations 2021. C'est le comité permanent mis en place sous la présidence du directeur général des services de santé, pour évaluer les demandes reçues par le ministère du Commerce pour l'importation des home self-testing kit, qui a recommandé que des règlements appropriés soient introduits afin de contrôler la vente et l'utilisation des kits, y compris l'analyse des échantillons et la communication des résultats.

Le satellite mauricien sera transporté à l'International Space Station le 4 juin

Le Conseil des ministres a également été informé de l'avancée du premier projet satellitaire de Maurice. Le nano-satellite serait déjà arrivé au site de lancement, au Kennedy Space Center, en Floride, et sera transporté à l'International Space Station le 4 juin. Une fois que le nano-satellite mauricien aura été déployé avec succès dans l'espace et aura commencé à tourner autour de la terre, la station terrestre installée au Mauritius Research and Innovation Council pourra entrer en contact avec lui environ 4 à 5 fois par jour.

Une campagne de sensibilisation au Covid lancée par le Premier ministre ce dimanche

Une campagne nationale de sensibilisation au Covid-19 sera lancée par le Premier ministre ce dimanche au complexe multisports de Côte-d'Or. Elle sera axée sur l'importance des mesures et protocoles sanitaires dans la lutte contre la pandémie.

Ramalingum Maistry démissionne de la MPA

Ramalingum Maistry a démissionné de son poste de chairman de la Mauritius Port Authority (MPA). Il occupait ce poste depuis février 2015.