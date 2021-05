Mauritanie: Lancement officiel des activités de l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur

Nouakchott — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l'Information et de la Communication, Porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem, a supervisé, jeudi à Nouakchott, le lancement officiel des activités de l'Autorité Nationale d'assurance qualité de l'Enseignement supérieur.

En marge de la cérémonie, une convention de coopération a été signée entre l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et l'autorité nationale pour d'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation au Sénégal.

Dans le discours qu'il a prononcé pour la circonstance, le ministre a indiqué que le lancement officiel des activités de l'autorité mauritanienne pour l'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur intervient aujourd'hui après l'élaboration et l'approbation d'outils et de procédures conformes aux normes et aux bonnes pratiques internationales.

Il s'agit notamment, a-t-il dit, d'un référentiel d'évaluation des programmes et d'un autre d'évaluation institutionnelle qui serviront de base aux auto-évaluations et aux évaluations externes qui seront effectuées dans le cadre des procédures et mécanismes d'assurance qualité à mettre en œuvre pour le maintien et l'amélioration de la qualité et de la performance du système national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il a invité la direction de l'autorité mauritanienne, les responsables académiques et pédagogiques, les responsables des cellules internes d'assurance qualité et l'ensemble des parties prenantes à travailler ensemble pour instaurer, promouvoir et enraciner la culture de la qualité au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et de nos structures et organes de recherches.

Le ministre s'est dit convaincu que l'accord de coopération qui vient d'être signé entre les deux instances contribuera fortement au renforcement de cette coopération.

Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation à Dakar, a souligné l'importance de la signature de cet accord de nature à renforcer la coopération entre les deux pays en matière d'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur en Mauritanie.

Il a ajouté que cette coopération contribuera à l'amélioration continuelle par la formation intensifiée dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le secrétaire exécutif a, également, loué, au nom du réseau africain francophone des agences nationales d'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'effort entrepris par la Mauritanie pour améliorer la qualité de son enseignement supérieur.

De son côté, le président de l'autorité mauritanienne d'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M.Amadou Gueye Konté, souligné l'importance de l'accord qui constitue un bond qualitatif dans la coopération entre les deux parties en matière d'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur.

Il a, enfin, précisé que son organisme a débuté ses activités par la mise en place des outils et modalités institutionnels pour entamer la formation dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.