Afrique du Nord: Il n'y a pas d'autre alternative à la création d' un Etat palestinien avec Al Qods comme capitale

Nasser Bourita lors de l'assemblée générale de l'ONU

SM le Roi s ' oppose fermement à toute tentative visant à changer le statut juridique et historique d'Al-Qods et de la Mosquée Al-Aqsa

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a rappelé, jeudi lors d'une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU, l'engagement constant de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en faveur de la cause palestinienne et pour la paix et la stabilité au Proche-Orient.

SM le Roi s'oppose fermement à toute tentative visant à changer le statut juridique et historique d'Al-Qods et de la Mosquée Al-Aqsa, à porter atteinte à la quiétude des populations des lieux saints, ou à l'éviction illégale des habitants du quartier Cheikh Jarrah, a affirmé Nasser Bourita dans son discours adressé à cette réunion d'urgence de l'Assemblée générale de l'ONU sur la question palestinienne. Nasser Bourita a indiqué que SM le Roi Mohammed VI a, en outre, toujours insisté sur l'impératif de s'abstenir de tout acte susceptible de précipiter la région vers davantage de tensions, étant donné que la persistance des mesures unilatérales et des actes contraires à la légalité et au droit international, ne font que creuser le fossé entre les deux parties et hypothéquer les chances de paix dans la région. Dans ce sens, le ministre a rappelé que SM le Roi Mohammed VI insiste sur la nécessité de préserver la Ville Sainte en tant que patrimoine commun de l'humanité, une terre de rencontre et un symbole de coexistence pacifique pour les adeptes des trois religions monothéistes, citant, dans ce cadre, l'Appel d'Al-Qods co-signé par Sa Majesté le Roi et Sa Sainteté le Pape François à Rabat le 30 mars 2019.

Evoquant l'escalade actuelle, Nasser Bourita a déploré qu'"une fois de plus, et pour les mêmes raisons, de graves actes de violences ont été commis", entraînant un lourd bilan en vies humaines, la destruction d'installations civiles et davantage de souffrances, ce qui menace la paix et la sécurité régionales et internationales. "L'escalade des combats et des violences à laquelle nous assistons est le résultat inévitable de l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix dans la région, exacerbée par les violations répétées contre le peuple palestinien, et la prolifération des discours haineux d'organisations extrémistes", a en outre regretté le ministre.

Et de rappeler que le Maroc renouvelle son plein soutien à une paix juste et équitable fondée sur la légalité internationale et la solution des deux Etats agréée par la communauté internationale, car il n'y a pas d'autre alternative à une solution politique favorisant la création d'un Etat palestinien indépendant, souverain et viable avec Al Qods-Est comme capitale à l'intérieur des frontières du 4 juin 1967. A cet effet, le Royaume exhorte la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité et le Quartet, à s'engager pour stopper l'escalade et ses causes, à agir activement pour rompre le cycle de violences et initier une action diplomatique intense en vue d'un règlement pacifique, conformément aux résolutions basées sur la légalité internationale, a martelé Nasser Bourita.

En parallèle, le ministre a souligné l'urgence d'une intervention de la communauté internationale pour aider le peuple palestinien en Cisjordanie, à Al Qods et dans la bande de Gaza, afin de surmonter les circonstances difficiles causées par cette situation tragique. Le ministre a rappelé que le Royaume,sur Hautesinstructions de SM le Roi Mohammed VI, a pris l'initiative d'envoyer une aide humanitaire d'urgence à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, constituée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d'urgence et de couvertures, afin de contribuer à alléger les conditions difficiles des populations.

"Cette décision Royale s'inscrit dans le cadre du soutien constant du Royaume à la cause palestinienne juste et de sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère. Elle s'inscrit également dans le prolongement de l'action continue de SM le Roi, en sa qualité de président du Comité Al Qods, sur les plans politique, diplomatique et sur le terrain par le biais notamment de l'Agence Bayt Mal Al Qods, bras opérationnel du Comité d'Al Qods, sous la direction personnelle du Souverain, au profit de la population de la Ville sainte, afin de lui fournir des moyens de subsistance décents et de soutenir ses capacités et sa résilience", a souligné Nasser Bourita. Fermement attaché à la paix et la stabilité au Proche-Orient, le Maroc n'épargne aucun effort pour contribuer pleinement aux efforts internationaux visant à hâter la fin de l'escalade de violences et favoriser une dynamique constructive pour la paix dans la région, a conclu Nasser Bourita.

L'aide marocaine remise à l'Autorité palestinienne

L' aide humanitaire d'urgence envoyée sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, au profit des Palestiniens, a été remise jeudi à Ramallah à l'Autorité nationale palestinienne. La remise de cette aide s'est déroulée en présence de l'ambassadeur, directeur du Bureau de représentation du Royaume du Maroc à Ramallah, Mohamed Hamzaoui, du conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques, Mahmoud Al-Habbach, et de la ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kailah, ainsi que d'autres personnalités.

Cette aide, qui a été acheminée par avion jusqu'à l'aéroport international Marka à Amman en Jordanie avant d'entrer par voie terrestre via le passage frontalier entre la Jordanie et la Palestine, se compose de 40 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité, de médicaments pour les soins d'urgence et de couvertures.

Dans une allocution à cette occasion, Mahmoud Al-Habbach a qualifié de "geste généreux" l'aide humanitaire envoyée, sur Hautes instructions de SM le Roi au peuple palestinien, qui confirme une fois de plus la solidarité du Maroc avec le peuple palestinien. "Le peuple palestinien a besoin de se sentir soutenu par ses frères et amis, et le geste de SM le Roi Mohammed VI s'inscrit dans ce contexte", a-t-il souligné. Il a exprimé, au nom du Président palestinien, sa profonde gratitude et ses remerciements à Sa Majesté le Roi pour ce geste, exprimant l'espoir de voir tous les frères soutenir ainsi la résistance du peuple palestinien.

Pour sa part, la ministre palestinienne de la Santé a indiqué que l'aide humanitaire envoyée par le Royaume du Maroc intervient à un moment où le peuple palestinien est en proie à la brutale agression israélienne, ajoutant que le peuple palestinien a fort besoin d'une telle aide, en particulier dans la bande de Gaza, où 259 personnes sont tombées en martyrs, dont 63 enfants et 36 femmes. Elle a exprimé ses remerciements au Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour ses efforts visant à soutenir le peuple palestinien et à alléger ses souffrances face aux violations israéliennes.