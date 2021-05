Afrique du Nord: L'acteur égyptien Samir Ghanem emporté par la Covid-19

Le célèbre acteur égyptien Samir Ghanem est décédé jeudi à l'âge de 84 ans, des suites du nouveau coronavirus (Covid19). Le défunt avait été hospitalisé depuis plusieurs jours, en compagnie de sa femme Dalal Abdel Aziz, après avoir contracté la Covid.

Acteur et comédien, Samir Ghanem, né le 15 janvier 1937 à Assiout, compte à son actif un grand héritage qui marquera à jamais le théâtre, mais également le cinéma et la télévision en Egypte et dans le monde arabe. Il lègue au monde des arts 39 pièces de théâtres, 64 feuilletons et plus de 150 films.

À partir des années 1980, il était devenu l'une des vedettes du théâtre avec un nouveau style qui lui est propre. Parmi ses pièces les plus célèbres : "Salut Docteur", avec George Sidhoum et son épouse Dalal Abdel-Aziz, "Les mariés" avec Shirine et "Fares Ibnou Khayban". Aux côtés de l'illustre Adel Imam, il composait un tandem hilarant dans le longmétrage Adkiyae lakin Aghbiyae. L'une des forces de Samir Ghanem était sa capacité à faire rire derrière son air naïf. Un humour à la fois subtil et percutant.

Elsa Zylberstein

Àl'instar de Lambert Wilson avec son incarnation du général De Gaulle dans le film éponyme, Elsa Zylberstein va interpréter à son tour une grande figure française du XXème siècle. En effet, l'ex-compagne de Nicolas Bedosjoue le rôle de Simone Veil dans le prochain film d'Olivier Dahan, Simone : le voyage du siècle.

Un projet de longue date puisque, dèsle mois de janvier 2019, Elsa Zylberstein évoquaitson tournage imminentsurle plateau de Quotidien.Àl'époque, la comédienne avait toutefois refusé d'en dire plus : "Je ne veux pas en parler en fait.Il est bientôt en tournage et je ne parle pas des films en tournage. J'ai beaucoup de films à sortir avant. Ce n'est pas la peine d'en parler en fait..."En juillet 2020, interviewée par Pascale Clark sur Europe 1 à l'occasion de la sortie de la comédie Adorables, la star avait encore rechigné à parler du biopic : "C"est une énorme responsabilité d'incarner cette femme admirable. Je vous le raconterai quand je reviendrai car c'est très long à raconter..." D'abord prévu pour une sortie en mars 2020 puis en avril 2021, Simone : le voyage du siècle a souffert de la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture dessalles à deux reprises. La Warner a annoncé mardi la nouvelle date de sortie du film, en espérant que ça soit la bonne : le mercredi 23 février 2022.

Les détails du scénario ne sont pas dévoilées même si on sait que le film retracera la vie de l'ancienne ministre de la Santé, de son enfance marquée par la persécution de ses parents juifs et la déportation à Auschwitz à l'âge de 16 ans à ses combats politiques pour la dépénalisation de l'IVG, les droits des femmes et la construction d'une Europe unie