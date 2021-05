Afrique: Le CPS de l'UA réitère son rejet d'un changement anticonstitutionnel au Tchad

Addis Abeba — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a réitéré jeudi son rejet de tout changement anticonstitutionnel au Tchad, après le décès, le 20 avril dernier, du président Idriss Deby Itno.

Dans un communiqué rendu public suite à l'examen du rapport de la Mission d'enquête en République du Tchad, le CPS, présidé par l'Algérie, a réitéré " son rejet total de tout changement anticonstitutionnel de gouvernement sur le continent (africain), conformément aux dispositions de l'Article 4 (p) de l'Acte constitutif de l'UA ".

Il " condamne fermement l'utilisation de la violence par les mercenaires, les combattants étrangers et les rebelles pour la conquête du pouvoir politique au Tchad, et exige la cessation immédiate des hostilités et le retrait inconditionnel et rapide de tous les mercenaires et combattants étrangers du Tchad ".

Le CPS se félicite, en outre, de la formation, le 2 mai 2021, d'un gouvernement de transition dirigé par des civils, sous la direction d'Albert Pahimi Padacke, nommé Premier ministre.

D'autre part, le conseil souligne l'impératif d'un processus de transition inclusif et consensuel au Tchad, dirigé par des civils avec, une séparation claire des rôles et des fonctions entre le Gouvernement de transition et le Conseil militaire de transition (CMT).

Le CPS insiste pour que la transition vers un régime démocratique soit achevée dans le délai de 18 mois annoncé par le CMT, à compter du 20 avril 2021 et exige des autorités de la transition de mettre en place de toute urgence le Conseil national de transition comme prévu.

Par ailleurs, le CPS demande au président et aux membres du CMT de respecter l'engagement qu'ils ont pris de ne pas se présenter ou de ne pas prendre part aux prochaines élections nationales en vue de l'instauration d'un régime démocratique.

Il appelle le président de la Commission de l'UA à nommer d'urgence un haut représentant pour servir d'Envoyé spécial supposé travailler en étroite collaboration avec le Gouvernement de transition afin d'organiser des élections libres, justes et crédibles à la fin de la période de transition.

L'organe décisionnel permanent de l'UA demande, en outre, au président de la Commission de l'UA de mettre en place un mécanisme d'appui dirigé par l'UA, pour faciliter et coordonner les efforts du haut représentant de l'UA en vue de fournir un appui global et soutenu au processus de transition au Tchad.

Il exhorte le gouvernement de transition à accélérer le processus d'organisation d'un dialogue national inclusif et transparent et d'une réconciliation nationale, avec sincérité, ouverture et crédibilité, sous les auspices du Premier ministre, dans les trois prochains mois.

Il exprime, par ailleurs, l'urgente nécessité pour le Gouvernement de transition de donner la priorité à la promotion, la protection et la sauvegarde des doits de l'Homme et des libertés fondamentales de tous les Tchadiens.

Le CPS lance également un appel à la communauté internationale pour qu'elle soutienne les efforts de l'UA au Tchad et, dans ce contexte, demande à la Commission de coordonner la mobilisation d'un soutien financier spécial d'urgence auprès des Etats membres de l'UA, des partenaires au développement et des institutions financières mondiales, afin de relever les défis macroéconomiques et financiers auxquels le Tchad est confronté et d'explorer les possibilités d'utilisation du Fonds de l'UA pour la paix.