Maroc: Katie Holmes termine son deuxième long-métrage en tant que réalisatrice

Katie Holmes a terminé le tournage de son deuxième film en tant que réalisatrice. L'actrice de Dawson a discrètement entamé le tournage du film d'amour sans titre se déroulant dans le Connecticut, et n'a annoncé l'existence du projet qu'une fois le tournage terminé. Elle en a également écrit le scénario, en plus de produire et de jouer dans le film, aux côtés de Jim Sturgess, Melissa Leo, Zosia Mamet, Derek Luke, Luke Kirby et Becky Ann Baker. «Je suis très reconnaissante d'avoir été soutenue pour raconter une histoire sur cette période particulière de toutes nos vies et je suis fière de faire partie de cette équipe créative», a-t-elle déclaré à Deadline.

Jordan Yale Levine et Jordan Beckerman de Yale Productions ont ajouté : «Dès que nous avons lu ce script et entendu la vision de Katie, nous savions que c'était un projet dont nous devions faire partie. Katie est une scénariste et réalisatrice aussi talentueuse qu'elle est une bonne actrice». Le film raconte l'histoire de deux inconnus malchanceux en amour qui se retrouvent dans le même Airbnb du nord de l'Etat de New York et sont obligés de se confiner ensemble malgré leur mépris l'un pour l'autre.

La star de 42 ans a également confirmé la nouvelle sur sa page Instagram, partageant une photo d'une caméra et d'un clap avec son nom dans la case réalisateur. «Ça a été la meilleure expérience de ma carrière. Je suis tellement reconnaissante envers mes merveilleux partenaires @martimvian (directeur de la photographie) et @michaelfitzpd (concepteur de production), je n'ai jamais été aussi inspirée. Merci de m'avoir appris ces choses, de m'avoir soutenue et merci à mon merveilleux casting @officialjimsturgess @derekluke @zosiamamet #melissaleo #beckyannbaker #lukekirby », a-t-elle écrit en légende.

L'actrice a fait ses débuts en tant que réalisatrice en 2016 avec All We Had, qu'elle a également produit.