Angola: MED analyse la proposition de rattraper le retard scolaire

Luanda — La discussion d'une proposition pour le rattrapage des retards scolaires dans l'enseignement ordinaire est l'un des thèmes mis en évidence au troisième Conseil consultatif du ministère de l'Éducation, qui se tient depuis vendredi, sous le thème «Les enseignants mènent et promeuvent les changements en temps de crise ».

Selon la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, il est prévu de trouver des stratégies et des mesures qui conduisent à la récupération du temps d'apprentissage perdu pendant la fermeture des écoles, en raison des risques de Covid-19.

Lors de l'ouverture de l'événement, la gouvernante a envisagé la possibilité pour le Gouvernement d'adopter un temps d'enseignement plus court, afin de corriger l'écart âge / classe et le flux d'élèves dans le circuit scolaire, une des conséquences de la pandémie.

La proposition, a-t-elle dit, ne doit pas être confondue avec le plan d'éducation des jeunes et des adultes, qui est également d'une importance pertinente, mais qui aide les jeunes à partir de 15 ans, qui n'ont pas eu accès à l'éducation au bon âge et au bon moment, et / ou pour diverses raisons, ils ont abandonné l'école.

La ministre a également évoqué la réflexion sur le Plan national de lecture, qui vise à faciliter l'accès à la consultation bibliographique, en favorisant le goût et l'habitude de lire et d'écrire chez les élèves et la communauté scolaire en général.

"Nous connaissons l'importance de la lecture pour les enfants d'âge scolaire, car son déficit ou son absence interfère avec l'apprentissage en plaçant des difficultés dans la compréhension et la compréhension des différentes matières du programme", a-t-elle déclaré.

Selon la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, il est prévu de trouver des stratégies et des mesures qui conduisent à la récupération du temps d'apprentissage perdu pendant la fermeture des écoles, en raison des risques de Covid-19.

Lors de l'ouverture de l'événement, la gouvernante a envisagé la possibilité pour le Gouvernement d'adopter un temps d'enseignement plus court, afin de corriger l'écart âge / classe et le flux d'élèves dans le circuit scolaire, une des conséquences de la pandémie.

La proposition, a-t-elle dit, ne doit pas être confondue avec le plan d'éducation des jeunes et des adultes, qui est également d'une importance pertinente, mais qui aide les jeunes à partir de 15 ans, qui n'ont pas eu accès à l'éducation au bon âge et au bon moment, et / ou pour diverses raisons, ils ont abandonné l'école.

La ministre a également évoqué la réflexion sur le Plan national de lecture, qui vise à faciliter l'accès à la consultation bibliographique, en favorisant le goût et l'habitude de lire et d'écrire chez les élèves et la communauté scolaire en général.

"Nous connaissons l'importance de la lecture pour les enfants d'âge scolaire, car son déficit ou son absence interfère avec l'apprentissage en plaçant des difficultés dans la compréhension et la compréhension des différentes matières du programme", a-t-elle déclaré.