Angola: L'Endiama signe un accord de coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie angolaise - Emirats Arabes Unis

Luanda — L'Entreprise nationale de diamants en Angola (Endiama) et la Chambre de commerce et d'industrie angolaise - Emirats Arabes Unis (CCIA-EAU) ont signé vendredi un accord qui vise essentiellement à promouvoir l'industrie angolaise du diamant dans ce pays asiatique, à travers la plateforme AIM.

Les signataires étaient le président du conseil d'administration d'Endiama, José Manuel Ganga Júnior, et le président de la CCIA-EAU, Braulio Mohamed Martins.

Entre autres objectifs, l'accord vise à attirer les investissements d'Endiama, via la plateforme arabe AIM, un instrument qui maximise les contacts et les relations économiques entre investisseurs.

À la suite de cette coopération, la Chambre de commerce et d'industrie Angola-EAU fournira les informations précises et les bons contacts pour démarrer et développer des partenariats prospères, qu'il s'agisse d'opérations d'importation ou d'exportation, d'investissements ou de coentreprises (accords commerciaux).

Selon le président de (CCIA-EAU), Braulio Mohamed Martins, l'Angola, à travers Endiama, aura plus de visibilité en ce qui concerne les actions commerciales et pas seulement, car tous les pays qui font partie de la plateforme référencée créent plus de conditions pour la croissance du PIB de leur État.

