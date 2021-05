Maroc: La Confédération africaine de handball s'enquiert à Guelmim des infrastructures de la 25ème CAN

Une délégation de la Confédération africaine de handball, de la Fédération Royale marocaine de handball (FRMHB) et du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, s'est informée, jeudi, des installations et équipements sportifs et hôteliers de la ville de Guelmim, devant accueillir la 25è Coupe d'Afrique des nations de handball prévue en 2022. Ainsi, les membres de la délégation, composée notamment du directeur sportif de la Confédération africaine de handball, Assemian Noël, du membre de la commission des compétitions, Achile Patchi, du président de la FRMHB, Adli Hanafi et du directeur des sports au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports (département de la jeunesse et des Sports), Mohamed Hmimaz, ont effectué une visite à la salle couverte des sports où se déroulera la compétition et ont pris connaissance de ses dépendances.

Ils ont également visité une structure hôtelière destinée à accueillir les sélections participant à cet événement sportif africain, qui se tiendra en janvier prochain à Laâyoune et Guelmim. La délégation a notamment tenu des rencontres avec le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay et le président de la commune de Guelmim, Mohamed Belfkih. Dans une déclaration à la MAP, le directeur sportif de la Confédération africaine de handball, Assemian Noël, a souligné que le but de cette visite est de s'enquérir des infrastructures devant abriter ce championnat d'Afrique, notant que Guelmim dispose des moyens pour accueillir cette compétition. Pour sa part, le président de la FRMHB a indiqué que toutes les conditions sont favorables pour assurer le succès de cette édition, étant donné que toutes les parties sont mobilisées pour accueillir les équipes les plus fortes à l'échelle africaine.

La salle couverte de Guelmim est un véritable "chef-d'œuvre" sportif qui dispose de toutes les conditions pour accueillir des événements sportifs d'envergure, a fait savoir M. Hanafi, en émettant le souhait que l'évolution de la pandémie du coronavirus puisse alors permettre au public d'assister aux matchs du tournoi. Après avoir souligné que l'organisation de ce championnat dans les villes de Guelmim et Laâyoune est un "acquis sportif et politique" pour le Maroc, M. Hanafi a noté que cette manifestation sportive africaine constitue une occasion idoine pour promouvoir les infrastructures sportives et hotellières dans les provinces du Sud du Royaume. A noter qu'un accord de coopération relatif à l'organisation de la 25è Coupe d'Afrique des nations de handball prévue en 2022 à Laâyoune et Guelmim a été signé, récemment, entre le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, la Confédération africaine de handball et la FRMHB.

Dievrs

Botola D2

Ci-après le programme de la 23è journée de la Botola ProD2 "Inwi" de football, qui se déroulera en cette fin de semaine.

Samedi

(17h00) Jeunesse Benguerir - KAC Kénitra

(17h00) Stade Marocain - Raja Béni Mellal

(19h00) Racing Casablanca - Chabab Atlas Khénifra

Dimanche

(17h00) Ittihad Khémisset - Widad Témara

(17h00) Jeunesse sportive Salmi - AS Salé

(19h00) Olympique Dcheira - Tihad Casablanca.

A noter que les matches OCK-UTS et WAFKACM devaient être disputés vendredi.

Championnat de basketball

Les matchs du Championnat national de basketball (division excellence) comptant pour la 2è journée retour se poursuivent ce week-end. La rencontre qui opposera le ChababEl Ouatia à l'AS Salé a été reportée suite à la participation de celle-ci à la 1ère édition de Basketball Africa League.

Ci-après le programme de cette journée:

Poule Nord

Samedi

(16h00) Renaissance de Berkane - Chabab Al Hoceima (salle Moulay El Hassan, Berkane) (14h00) Amal Riadi El Hajeb - Club Pomme Athletic Midelt (salle couverte, El Hajeb) (16h00)Ittihad de Tanger-Association Michlifen Ifrane (salle Ziaten, Tanger)

(14h00) Lixus Larache - Maghreb de Fès(salle Maghougha, Tanger)

Poule Sud

Samedi

(14h00) Wydad deCasablanca -Amal Sportive Essaouira (salle du Wydad, Casablanca)

(14h00) AS FAR - Olympic de Safi (salle Ibn Rochd, Rabat)

Dimanche

(17h00) Kawkab de Marrakech - FUS Rabat (salle Zerktouni, Marrakech)