Maroc: La liste de l'EN de beach-soccer pour la CAN

Le sélectionneur national Mustapha El Haddaoui, a dévoilé la liste officielle des joueurs qui participeront à la Coupe d'Afrique des nations de beach-soccer, prévue au Sénégal du 23 au 29 mai, a annoncé la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site officiel.

Lors du tirage au sort, la sélection nationale a été logée dans le groupe B, aux côtés de l'Egypte, du Mozambique et des Seychelles. Voici, par ailleurs, la liste desjoueursretenus: IsmailElOuariry (BouznikaBeach Soccer),Zakaria Souary (Renaissance Nahda Settat), Yassir Abada (Racing Atletic Club), Kamal Yassine (Mharza Sahel El Jadida), El Houssine Fanchi (Rachad Bernoussi), Jabbary Zouhir (Club Moustakbal Bouznika), Nassim El Haddaoui (Grande Motte BS Montpellier), Amine El Bidouri (Club IttihadAzzemour), RabiAboutalbi (Takadoum Bigra Agadir), Mohamed Ghailani (Mouloudia Laâyoune), Kamal El Mahrouk (Grande Motte PBS),DrissGhennam(Chabab Benguerir), Sami Iazal (AC Dinamo Kénitra), Abdallah Zeroual (Takadoum Bigra Agadir) et Yassine Kerrum (Garges Djibson). Il y a lieu de souligner qu'à quelques jours du coup d'envoi de la CAN de beach-soccer, la République Démocratique du Congo (RDC) a déclaré forfait.

La FECOFA (Fédération congolaise de football association) a confirmé le retrait de son équipe nationale de la Coupe d'Afrique des nations de beach-soccer, informe le site de la Confédération africaine de football (CAF),soulignant que, par conséquent et en référence aux règlements de la compétition, le tournoi se jouera avec 7 équipes.

La RD Congo s'était qualifiée pour le tournoifinal aprèsle retrait de son adversaire des éliminatoires, la Côte d'Ivoire. Après ce forfait des Léopards, le groupe A comprendra trois équipes : le Sénégal, l'Ouganda et la Tanzanie. Le match d'ouverture de la compétition opposera l'Egypte au Mozambique, le 23 mai, et la seconde rencontre mettra aux prises le Maroc et les Seychelles. L'hôte et tenant du titre, le Sénégal, jouera face à l'Ouganda qui participe au tournoi final pour la première fois. Les deux finalistes décrocheront leurs tickets pour la Coupe du monde de beach-soccer de la FIFA, Russie 2021.