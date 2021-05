Sénégal: La diaspora appelle à l'apaisement à la suite du décès de Lotaly Mollet

Profondément marqués et révoltés par l'agression mortelle de Lotaly Mollet, les membres de la Coordination de la Jeunesse congolaise au Sénégal (JSC), tous solidaires, expriment leur profonde tristesse et leur grande indignation face à cet acte et appellent à l'apaisement.

Lotaly Mollet, étudiante congolaise en 4ème année en Banque-Assurances à l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est décédée suite à une agression dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 mai 2021, au quartier des HLM Grand-Yoff, à Dakar.

Par communiqué publié le 21 mai à Dakar, la JSC rappelle que Lotaly Mollet était étudiante congolaise en Master à l'Ecole supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Son décès est survenu ce jeudi 20 mai, aux environs de 2h du matin, devant son immeuble au quartier HLM Grand Yoff alors qu'elle rentrait d'une séance de travail. C'est à peine descendue du taxi qui l'a transportée qu'elle a été prise dans l'étau de son agresseur, un individu mal intentionné qui l'a poignardée sans raison au niveau du cou avec une bouteille en verre cassée.

A en croire les témoins, la victime a longtemps agonisé au sol dans l'attente inespérée d'une ambulance qui est arrivée bien trop tard.

Pour respecter les us et coutumes, la JSC informe ses compatriotes que la veillée se tient depuis le vendredi 21 mai au domicile familial à HLM grand Yoff, après le collège Hyacinthe Thiandoum. Un cahier de cotisations pour le soutien à la famille est ouvert auprès du Bureau de l'Amicale des Étudiants Élèves et Stagiaires Congolais au Sénégal (AMESCO).

La JSC exhorte ses membres à l'apaisement et à l'unité dans les actions qu'elle mènera très bientôt en toute responsabilité et dans le respect des lois et réglementations en vigueur au Sénégal. A savoir : soutenir la famille endeuillée ; rendre hommage à la regrettée Lotaly Mollet ; exiger que justice soit faite pour la victime et sensibiliser les compatriotes sur les dangers en milieu urbain à Dakar.

La Coordination remercie tous les organes de presse d'avoir joué leur rôle d'informer l'opinion, les communautés étrangères sœurs et la jeunesse sénégalaise qui leur a témoigné toute leur solidarité durant cette rude épreuve.