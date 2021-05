Cote d'Ivoire: Contenus audiovisuels - La Rti veut booster la production locale

Renforcer le partenariat entre la Rti et les producteurs de contenus audiovisuels en vue de booster la production locale. C'est l'enjeu de la rencontre qui a réuni les deux parties, le 19 mai, à la maison de la télévision à Cocody.

Si la Rti fait office de partenaire naturel de la production et de la diffusion locale depuis des décennies, elle entend cependant franchir un nouveau cap dans sa collaboration avec les producteurs. Et cette rencontre fut le cadre pour les responsables de ce média de dévoiler leur vision qui se résume en trois points principaux : constituer un véritable patrimoine audiovisuel et cinématographique, construire avec les producteurs un modèle économique viable et favoriser la vente et la promotion des talents au-delà des frontières nationales.

Selon les explications d'Ana Ballo, directrice de Rti distribution, l'idée, pour sa structure, est de soutenir davantage la production locale par l'activation d'un écosystème redynamisé avec ses partenaires locaux.

« Vous constituez le boulon nécessaire à la mise en place de cet écosystème fort », a-t-elle rappelé aux producteurs. Dans un contexte audiovisuel de plus en plus concurrentiel, elle les a exhortés à la production de contenus de qualité et à aborder des thématiques de plus en plus recherchées et pertinentes. « Il faut que les producteurs soient des éveilleurs de conscience », a-t-elle soutenu.

A l'en croire, ces dernières années, la Rti a reversé aux producteurs locaux, à titre de quote-part, plus de 156 millions de FCfa. La cérémonie a d'ailleurs enregistré la remise de chèques d'un montant total de plus de 18 millions à quatre structures de production locales.