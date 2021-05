Sénégal: Foot-Ligue 1 pro - 17e Journée : Pikine en danger, Teungueth veut en profiter

Gare au perdant. Le duel Génération Foot-As Pikine prévu lundi au stade Djibril Diagne comptant pour la 17e journée de Ligue 1 Pro ne risque pas de faire que des heureux. Car Teungueth Fc, qui joue ce samedi, au stade Ngalandou Diouf contre Mbour Petite-Côte, en sortira forcément gagnant.

La 17e journée du championnat de Ligue 1 Pro, programmée ce samedi et qui se poursuivra lundi, risque de faire des dégâts au sommet du classement. En cause, un déplacement qui s'annonce particulièrement délicat pour l'As Pikine (1e, 31pts) sur le terrain de Génération Foot (3e, 27pts). Un duel qui promet d'être disputé. Car les Banlieusards ont montré jusqu'ici qu'ils savent voyager (3 victoires, 4 nuls, 1 défaite en 8 déplacements), mais l'adversaire d'en face n'est pas une proie facile, surtout lorsqu'elle évolue à domicile.

Les Grenats n'ont jamais mordu la poussière à la maison cette saison (4 victoires, 4 nuls) et voudront, à coup sûr, prendre leur revanche sur leurs adversaires vainqueurs à l'aller 3-1. Teungueth Fc (2e, 30pts), qui jouera en premier, peut mettre la pression sur l'As Pikine s'il s'impose dans le duel qui l'oppose à Mbour Petite Côte (12e, 12pts). Tout autre résultat serait malvenu pour une équipe qui a déjà lâché des points en cours de route et qui reste sur 2 défaites sur ses 4 derniers matches (2 victoires). Ce sera surtout face à un adversaire malade et qui n'a plus goûté à la victoire depuis la 11ème journée.

Niarry Tally (14e, 9pts), pas au plus mieux non plus, ira défier Ndiambour (11e, 17pts) chez lui. Pour l'équipe du président Djibril Wade, il n'y a pas d'autre solution que la gagne, car un succès du Ndiambour va créer une énorme fracture en bas du classement et condamner les trois dernières équipes à une bataille à trois pour le maintien. Mais la prudence doit être de mise au moment d'affronter l'équipe basée à Louga qui, après 3 nuls et 2 défaites, a réussi à stopper cette mauvaise passe en s'imposant 1-0 devant Cneps Excellence (9e, 19pts) la semaine précédente.

Les Thiessois tenteront justement de se reprendre face à l'Us Gorée (13e, 10pts) qu'ils croiseront, lundi, au stade municipal de Mbao. Ils sont dans une meilleure situation que leurs adversaires, mais il faut tout de même reconnaître qu'ils sont parfois friables lorsqu'ils évoluent loin de leurs bases (1 victoire, 2 nuls, 5 défaites en 8 déplacements). Voilà là une bonne occasion pour les Insulaires de renouer avec le succès qui les fuit depuis 7 rencontres. À Alassane Djigo de Pikine, un duel attire l'attention de nombreux férus du ballon rond : Dakar Sacré-Cœur-Diambars. Éliminé de la Coupe de la Ligue par l'Us Gorée, Dakar Sacré-Cœur ne voudra pas enchaîner un second revers de rang en championnat après celui concédé contre Génération Foot (1-0). Diambars, de son côté, marque le pas après un début de saison tonitruant. Ils n'ont récolté que 6 points sur 15 possibles.

Programme de la 17e journée Ligue 1 Pro :

Samedi 22 mai 2021 : Teungueth Fc-Mbour Petite-Côte : 17h00 : stade Ngalandou Diouf

Lundi 24 mai 2021: Ndiambour-Niarry Tally: 17h00: stade Alboury Ndiaye

Génération Foot-As Pikine: 17h00: stade Djibril Diagne

Stade de Mbour-Casa Sports : 17h00 : stade Massène Sène

Dakar Sacré-Cœur-Diambars : 17h00 : stade Alassane Djigo

Us Gorée-Cneps Excellence : 17h00 : stade municipal de Mbao

As Douanes-Jaraaf (reporté).