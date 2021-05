Maroc: La FSJES Rabat-Agdal et le CRI Drâa-Tafilalet s'allient pour la recherche en investissement

Rabat — La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Rabat-Agdal et le Centre régional d'investissement (CRI) Drâa-Tafilalet ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat pour promouvoir la recherche scientifique dans les domaines liés à l'investissement et au développement.

Paraphée par le doyen de la FSJES Rabat-Agdal, Farid El Bacha et le directeur du CRI, Allal El Baz, cette convention vise à concrétiser la volonté des deux partenaires de mener des actions agissantes et innovantes dans les domaines de leurs compétences respectives, en matière de la formation continue en vue d'encourager la recherche scientifique dans les domaines se rapportant à l'investissement et au développement.

Il s'agit d'organiser conjointement des conférences et des formations au profit des enseignants-chercheurs et des étudiants du Master et doctorat, outre l'encouragement de l'excellence en octroyant des prix aux meilleurs thèses en droit, économie et gestion.

La présente convention permettra au CRI de s'informer des techniques, des pratiques et des nouveautés concernant ses domaines d'activités, en plus du développement des compétences et du rehaussement de leurs potentiels en vue de pouvoir booster davantage la dynamique d'investissement et de l'entreprenariat ainsi que l'amélioration de la compétitivité de l'offre territoriale de la région Drâa-Tafilalet, a indiqué M. El Baz dans une déclaration à la MAP.

Le développement économique et l'attractivité des territoires est un processus complexe impliquant les différents acteurs publics, privés, société civile et citoyens, dans une manœuvre collective de construction de l'excellence, a-t-il soutenu, appelant les régions marocaines à s'inscrire dans la dynamique de la dématérialisation des procédures administratives poussant les territoires à l'innovation et la créativité sans relâche.

De son côté, le vice-doyen de la FSJES, chargé de la recherche scientifique partenariat et coopération, Abdelaziz Laaroussi a relevé que ce partenariat s'inscrit dans le cadre des orientations de la faculté visant l'élargissement du champ de ses partenaires, qualifiant la convention de "stratégique" car elle ambitionne de promouvoir la recherche et développement.

A travers cet accord, les deux parties visent à intensifier leur collaboration, en vue de développer un meilleur accompagnement des projets académiques et d'acquérir des compétences de haut niveau, a-t-il dit.