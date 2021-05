Maroc: Béni Mellal/INDH - Inauguration du Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants privés de famille

Béni Mellal — Le Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants privés de famille a été inauguré, vendredi à Béni Mellal, par le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil.

Erigé sur une superficie de 1.600 m2, ce nouveau centre d'une capacité d'accueil de 124 lits, a pour objectifs d'améliorer la qualité d'accueil et de prise en charge des enfants privés de famille, de fournir des prestations adaptées à leurs besoins et de contribuer à l'épanouissement et à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie de cette catégorie.

Le coût de cet important projet à dimension sociale est de l'ordre de 22,5 millions de dirhams, englobant les frais d'étude, de construction et d'équipement, dans le cadre d'un partenariat liant la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le Groupe OCP, la coordination régionale pour l'Entraide Nationale et le conseil régional.

La gestion de ce Centre a été confiée à la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance sous la présidence effective de Son Altesse la Princesse Lalla Zineb. Ce nouveau Centre compte des locaux administratifs, une unité pour bébé d'une capacité de 60 lits, deux biberonneries, une salle de réunion, une grande cantine, un espace de travail, une unité pour enfants d'une capacité de 64 lits, une pharmacie et plusieurs autres dépendances.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, ce Centre accueillera et prendra en charge les enfants en situation de vulnérabilité, ainsi que les enfants à bas âge et dispensera des cours du préscolaire conformément aux Hautes Orientations Royales appelant à améliorer les conditions de la petite enfance en général et de l'enfance en situation de fragilité en particulier.