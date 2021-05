Afrique du Nord: Le Maroc est un partenaire crédible et incontournable dans l'espace euro-méditerranéen (universitaire)

Fès — L'Espagne doit se mettre à l'évidence que le Maroc est, depuis plusieurs décennies, un partenaire crédible et incontournable, non seulement en matière de relations économiques et financières, mais aussi et surtout dans le renforcement de la paix et de la stabilité dans l'espace euro-méditerranéen et dans l'Afrique sub-saharienne, a affirmé l'enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Fès, Abderrazak El Hiri.

"Les développements récents qu'ont connus les relations diplomatiques entre Rabat et Madrid, suite au non-respect par l'Espagne des règles de conduite et des principes de bon voisinage, représentent une occasion à saisir en vue d'enclencher une nouvelle trajectoire, afin de construire un partenariat équilibré non seulement avec l'Espagne, mais également et surtout avec tous les pays de l'Union européenne", a déclaré M. El Hiri à la MAP.

Pour le directeur du laboratoire de coordination des études et des recherches en analyses et prévisions économiques, ce partenariat, qui doit avoir pour base le respect mutuel, ne peut aboutir que dans le cadre d'un climat de dialogue responsable et de transparence.

Il a souligné à cet effet que le Maroc s'est imposé, au fil des années, comme un acteur principal dans l'application d'une politique de migration légale et sécurisée, basée sur la création de conditions de stabilité socioéconomique dans les pays d'origine.

"Dans ses relations avec l'UE comme dans ses relations bilatérales, le Maroc a fait preuve d'une grande efficacité tant dans la lutte contre la migration clandestine et le terrorisme qu'en matière de développement socioéconomique et de programmes de coopération Sud-Sud", a-t-il conclu.