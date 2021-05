Madagascar: Développement - Rajoelina enclenche la vitesse supérieure

Pour sa deuxième journée dans la région Ihorombe, le président de la République a passé en revue les réalisations projets étatiques à Ihosy. Il y a affirmé que l'État compte donner un coup d'accélérateur à ses actions de développement.

Passer à la vitesse supérieure. Le mot d'ordre a été donné par Andry Rajoelina, président de la République, hier, à Ihosy. Covid ou pas Covid, l'État compte mettre les bouchées doubles dans ses actions de développement.

Le locataire d'Iavoloha n'a de cesse de marteler qu'il dispose d'un mandat de cinq ans pour concrétiser ses «Velirano».

Hier, celui qui est surnommé TGV a soutenu que pour les deux ans et demi qui viennent, l'État va accélérer la cadence. «Tout ce qui a été dit sera concrétisé, toute action de développement à faire sera faite», a-t-il soutenu à Ihosy. Le programme de son séjour dans la région Ihorombe donne un aperçu des projets sur lesquels l'État misent pour booster la dynamique du développement.

Inauguration et suivi de projets d'infrastructure dans le domaine de la sécurité, l'adduction en eau potable, le sport et appuis au secteur agricole ont, entre autres, été au programme du Chef de l'État. Après l'inauguration de la Base opérationnelle avancée (BOA), d'Iakora, jeudi, Andry Rajoelina a démarré sa deuxième journée dans la région Ihorombe par l'inauguration des nouveaux locaux de la Direction régionale de sécurité publique (DRSP ), pour la région Ihorombe, sise à Ihosy.

Gagner la lutte contre l'insécurité est en pole position des engagements présidentiels. Une des stratégies pour y parvenir est le redéploiement des Forces de défense et de sécurité (FDS), pour plus de présence dissuasive et de proximité avec la population. À Ihosy, le président de la République a rappelé que «la lutte contre l'insécurité doit être renforcée autant en zone rurale, qu'en milieu urbain».

Aux normes et modernes

Après ceux des régions Anosy, Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany et Sofia, le siège de la DRSP d'Ihorombe est le cinquième du genre à avoir été inauguré. Toutes les régions qui n'en disposent pas seront dotées de DRSP. Dans son allocution durant la cérémonie d'hier, à Ihosy, le controleur general de police Fanomezantsoa Randrianarison, ministre de la Sécurité publique, a déclaré que «ces nouvelles infrastructures aux normes font la fierté de la police nationale, à la veille de la célébration de son 60e anniversaire».

Des infrastructures «modernes et aux normes», sont mises en avant par l'État comme les matérialisations de ses actions de développement. «Dorénavant, Ihosy ne sera plus oubliée. Je n'aurais de cesse de le dire, plus aucun district ne sera oublié. Nous travaillons dur et nous travaillons vite», a soutenu le président Rajoelina. À Ihosy, il a inauguré un centre de traitement d'eau potable. Une infrastructure qui utilise le rayon ultra-violet dans le processus de purification de l'eau. Ce centre devrait produire 1.300 m3 d'eau par jour, pour cent vingt mille personnes résidents de treize Fokontany.

Durant sa journée à Ihosy le Chef de l'État a, par ailleurs, effectué une visite sur le chantier du nouveau stade de la ville qui serait en passe d'être livré. Dans sa prise de parole, le locataire d'Iavoloha a présenté un florilège des projets d'infrastructure en cours dans la capitale de la région Ihorombe. La construction d'un gymnase, une Ecole primaire publique (EPP), ou encore un hôpital aux normes sont sur les rails, selon le Président.

À chacune de ses déplacements en région, ces derniers temps, Andry Rajoelina met l'accent sur l'appuis étatique au secteur agricole. Son escapade à Ihosy n'y a pas dérogé. Il a profité de l'inauguration de la maison de l'agriculture pour souligner le challenge étatique d'aider les agriculteurs pour soutenir l'autosuffisance alimentaire de la région et plus largement, du pays. Le Président a conclu sa journée d'hier, par une note spirituelle. Lors de la visite du chantier de l'église luthérienne d'Ihosy, il a affirmé l'importance de la foi dans la quête du développement du pays.