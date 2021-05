Algérie: Législatives du 12 juin - Toutes les dispositions prises pour garantir le bon déroulement du scrutin

Alger — Toutes les dispositions ont été prises pour "garantir" le bon déroulement des élections législatives du 12 juin prochain qui s'annoncent "capitales" pour l'avenir de la nouvelle l'Algérie, relève la presse nationale parue samedi.

"Toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement d'un scrutin qui s'annonce primordial pour le parachèvement des institutions", indique d'emblée le journal El Moudjahid, pour qui les postulants à la députation ont commencé, jeudi, à sillonner le territoire national pour convaincre les citoyens d'aller voter le jour J.

Ce quotidien précise que ces candidats sillonnent le pays "en mettant en avant leurs idées et programmes, dans le respect des principes d'éthique et de moralisation du discours politique".

Le journal Echourouk relève, quant à lui, que "les partis sur le terrain pour présenter leurs programmes et leurs candidats aux électeurs", alors que le quotidien El-Khabar a considéré les prochaines élections législatives comme une étape "cruciale" pour atteindre le changement tant espéré par les Algériens.

Sous le titre les "Législatives du 12 juin, c'est parti", La Nouvelle République relève que les candidats engagés dans ce scrutin "ont commencé, jeudi, leur campagne électorale un peu partout dans le pays".

"A cette occasion, le paysage politique a montré son nouveau visage avec, à la fois, l'émergence de partis récemment agréés et l'irruption des indépendants, notamment des jeunes, en force dans cette course à la députation", note ce journal, qui ajoute que "les panneaux d'affichage ont fait leur apparition dans les endroits fixés à cet effet et que l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a procédé à l'identification des cases réservées aux listes de candidature via une numérotation sur les panneaux d'affichage".

L'Expression relève, toutefois, que "malgré l'absence d'affiches sur beaucoup de panneaux électoraux, il semble y avoir une certaine effervescence autour de ce rendez-vous ô combien capital pour l'avenir de l'Algérie".

Ce journal note que les candidats "tâtent le terrain", estimant que "le coup de starter de la campagne électorale pour les élections législatives a débuté sur les chapeaux de roue. Meetings populaires, rencontres directes avec les citoyens ou échanges sur les réseaux étaient au rendez-vous".

Lire aussi: Législatives du 12 juin: appel au vote massif pour concrétiser le "renouveau institutionnel" et "préserver la stabilité du pays

Le quotidien "Al-Masaa" a indiqué que les candidats ont consacré leurs meetings et activités de proximité à persuader les électeurs à aller voter en masse le jour du scrutin en optant pour un discours "réaliste et inclusif", tout en prônant "une concurrence honnête, évitant les fausses promesses".

Le Soir d'Algérie relève, pour sa part, que les partis en lice "devront vraiment mouiller le maillot pour ne pas se faire submerger par la vague de candidats indépendants massivement présents dans la course à la députation.

Ce duel partis-indépendants sera d'ailleurs l'un des plus importants enjeux de cette élection dont la campagne est engagée timidement pour le moment", mais "moins tendue que les précédentes", estime ce journal.

"L'opération de charme des candidats" titre, quant à lui Le Jeune indépendant, pour qui "face à la concurrence qui s'avère, d'ores et déjà, rude entre les candidats, les listes indépendantes s'empressent à former des coalitions afin de pouvoir s'imposer lors de la course électorale".

Pour l'Horizon, les formations politiques et les candidats indépendants ont entamé leur campagne électorale, "chacun à sa manière et selon le programme tracé à cet effet. Certains ont organisé des rassemblements, alors que d'autres ont opté pour des sorties de proximité, histoire de tâter le pouls de la rue".

Le Journal Echaab a consacré, de son côté, un long passage à l'explication des nouveaux cadres juridiques auxquels les candidats y sont liés pour faire campagne ainsi que les dispositions interdisant l'utilisation par les candidats du discours de haine et toutes les formes de discrimination.

Le journal El Bilad a relevé, pour sa part, des propos de candidats ayant mis en garde le citoyen "contre les complots visant l'Algérie" et contre "l'ancien régime et son implication dans la corruption", indiquant que ces candidats s'accordaient à "l'unanimité" sur la nécessité de "protéger l'unité nationale des risques économiques et sociaux et des dangers extérieurs".