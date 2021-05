Algérie: Législatives - La presse oranaise souligne les appels à une participation massive au vote pour opérer le changement

Oran — Les journaux paraissant à Oran ont mis en exergue, dans leurs éditions du samedi, les appels des animateurs des meetings électoraux à une participation massive au scrutin du 12 juin pour opérer le changement.

Dans son éditorial intitulé "des élections pour défendre l'unité nationale et combattre le discours du désespoir", le quotidien "El Djoumhouria" rappelle que "les responsables des partis ayant animé jeudi et vendredi derniers, des meetings dans le cadre de la campagne électorale ont appelé les citoyens à une forte participation aux prochaines législatives considérées comme un soutien à l'unité nationale et un rejet des discours du désespoir".

Pour ce journal en langue nationale, "le prochain scrutin représente une opportunité pour consacrer la volonté populaire et opérer le changement en exerçant le droit de vote".

Il a également consacré en pages intérieures un large espace aux activités ayant marqué les deux premiers jours de la campagne électorale à travers les wilayas du pays.

De son côté "Cap Ouest" est revenu sur les activités de proximité des candidats aux législatives dans la wilaya d'Oran qui ont investi les quartiers et places publiques ainsi que les zones d'ombre de nombreuses communes. Il a également insisté sur l'appel des candidats à une large participation au vote pour opérer le changement.

"Ouest Tribune" a mis en exergue l'importance que revêtent les législatives du 12 juin soulignant que "les Algériens aspirent à une vie meilleure et attendent beaucoup de ces élections législatives qui pourraient grandement contribuer au changement tant souhaité et fermer la porte aux opportunistes ont utilisé le parlement pour leurs intérêts personnel".

"La donne a changé car le temps des professionnels de la politique est bien révolu. Les lois et les règles ont changé, le temps des quotas et de la triture des urnes n'a plus lieu d'être et n'a plus de place dans cette nouvelle Algérie qui est en train de se construire", ajoute en outre le même journal.

A son tour, le journal "Le Patriote" est également revenu sur les deux premiers jours de la campagne électorale à travers le pays, relevant le large recours aux réseaux sociaux par les candidats afin d'inviter les citoyens à voter au profit de leurs listes.