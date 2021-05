Cote d'Ivoire: Récentes violences à Abobo, Yopougon, etc. - Adama Toungara condamne et appelle au calme et à la sérénité

Le Médiateur de la République est monté au créneau suite aux violences communautaires qui ont été enregistrées, les 18 et 19 mai dernier dans plusieurs communes et villes du pays. Dans un communiqué dont copie a été transmis à notre rédaction, hier, il a condamné ces actes de violence qui mettent à mal la cohabitation fraternelle et pacifique qui a toujours existé entre les communautés nationales et étrangères en Côte d'Ivoire.

Adama Toungara a, dans l'optique de maintenir le vivre ensemble qui a toujours prévalu en Côte d'Ivoire, appelé les populations au calme et à la retenue afin de renforcer la cohésion sociale et la paix acquises au prix de multiples efforts. Avant d'inviter les communautés à toujours privilégier le dialogue et la concertation dans le règlement des différends qui pourraient les opposer et à ne point se faire justice.

Revenant sur les causes de ces évènements, le Médiateur de la République a interpelé les populations sur les dangers que représentent la diffusion de rumeurs ou de fausses informations sur les réseaux sociaux au regard des conséquences dramatiques qu'elles entraînent. Parce que, rappelle la note, c'est suite à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et mettant en scène des actes de violences qui auraient été perpétrés par des ressortissants nigériens sur des individus de nationalité ivoirienne que la ville de Daloa et plusieurs communes du district d'Abidjan.