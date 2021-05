Cote d'Ivoire: Presse numérique - Le premier salon se tient les 31 mai et 1er juin à Abidjan

La promotion, la professionnalisation du secteur des médias numériques seront au cœur de la 1ère édition du Salon et Awards de la presse numérique prévue les 31 mai et 1er juin à l'espace Crrae Umoa à Abidjan-Plateau.

« L'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et socio-politique en Côte d'Ivoire » est le thème du salon. L'annonce a été faite par Joël Gnanzou, président de la Plateforme de la presse numérique (Pnci) au cours d'une conférence de presse organisée à cet effet à Cocody-Angré 8e tranche, le 21 mai 2021.

La présentation des acquis du secteur, la promotion des entreprises et acteurs, la professionnalisation du secteur des médias numériques en Côte d'Ivoire est le but visé par la Pnci à travers ce Salon et Awards, selon Joël Gnanzou.

À l'en croire, il s'agit également de créer un cadre de rencontre et d'échange d'affaires, trouver des investisseurs et des financements, promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le milieu de cette presse qui est devenue incontournable.

Des conférences plénières, panels, expositions, découvertes et présentation des métiers du secteur, des rencontres B2B, des remises de prix aux meilleurs producteurs du secteur, constituent le programme de l'évènement qui attend plus de 1500 participants.

Une occasion pour lui d'inviter les acteurs à prendre une part active à cet évènement qui se déroule pour la première fois en Côte d'Ivoire. « Nous voulons redonner un souffle nouveau au boom florissant des médias, entreprises et associations du secteur à travers une série de distinction des meilleurs acteurs et supports de diffusion », a fait savoir le président de l'organisation. Et d'insister sur l'engagement de tous les professionnels du secteur à l'effet de faire du salon une réussite.

La Plateforme de la presse numérique existe depuis janvier 2020. Sa mission est de mener des actions en faveur du développement de la presse numérique en Côte d'Ivoire.