Congo-Kinshasa: La dénonciation de la Commission Justice et Paix de l'Archidiocèse de Bukavu - Des centaines de déplacés sans tout au Sud-Kivu

Kinshasa — " Un tableau aussi sombre des événements ne permet à personne de dormir une seule nuit ", dénonce la Commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Bukavu, dans le Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Comme la province du Nord-Kivu, la province dont la capitale est Bukavu est également en proie à la violence de divers groupes armés qui semblent agir en toute impunité.

Parmi les victimes figurent également des prêtres, des religieux et des laïcs. Dans la nuit du 12 mai, par exemple, " des hommes armés ont pris le contrôle d'une de nos paroisses ", indique la Commission de Justice et Paix. " Après avoir escaladé la clôture du presbytère du Ciherano, les bandits ont battu, torturé et intimidé les prêtres ; puis ils sont partis après avoir saccagé le presbytère. Ils avaient un arsenal de guerre : couteaux, machettes, haches, fusils",

L'une des écoles de la paroisse de Burhiba a également subi le même sort. "Des hommes, dont certains portaient des uniformes militaires et des armes, ont battu et ligoté les gardiens tandis que d'autres ont emporté des ressources scolaires précieuses (ordinateurs, livres, etc.) après avoir pillé le laboratoire où nos enfants s'entraînent. Presque au même moment, un jeune défenseur judiciaire, l'avocat Rodrigue Haramba, a été tué à Uvira criblé de 6 balles tirées par un homme qui semble être un major de notre armée" déclare "Justice et Paix".

Dans la région de Bukavu, plus de 40 cas de meurtres ont été enregistrés au cours du seul mois d'avril et l'insécurité s'est étendue aux heures de la journée, avec des vols commis en plein jour. La situation est encore plus dramatique dans les zones rurales, où différents groupes armés revendiquent les sites d'exploitation minière illégale dans le parc national de Kahuzi Biega (PNKB), impliquant les communautés locales dans des massacres et des représailles.

Plusieurs villages, des centres de santé et au moins une paroisse ont été dévastées au cours des deux derniers mois. Les populations de dizaines de villages ont été contraintes de fuir. Les conditions de vie des personnes déplacées sont précaires et sont exacerbées par la pandémie de Covid-19. "Dans le contexte de Covid 19, ces êtres humains se trouvent dans une situation humanitaire très critique. Logés dans les régions de Kalima (Bulambika et Kambali), Bagana (Buoro, Katobolo), Munyandjiro (Chebumba), Lubengero (Burogoya), les déplacés vivent dans une extrême pauvreté et dans la peur, tandis que personne ne semble écouter leur appel au secours" conclut "Justice et Paix".