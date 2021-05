Sénégal: Présidence de la fédération sénégalaise de football - Lamotte, Saer Seck, Mbaye Diouf Dia et Mady Touré prônent le consensus

Le consensus en perspective de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF) tient davantage forme ! Et pour cause, après le ministre de l'Urbanisme, de logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, qui avait réuni le week-end dernier à Kaffrine les Présidents des Ligues, c'est Louis Lamotte qui a taillé bavette avec d'autres acteurs non moins importants dans le football. Il s'agit de Saer Seck, Mady Touré et de Mbaye Diouf Dia. Toujours dans un seul et unique objectif : trouver un «consensus dynamique» pour le devenir de notre football.

Consensus ! C'est le mot qui est finalement à la mode dans le football sénégalais. Après la rencontre de Kaffrine où le Président de la Ligue de football amateur (LFA), Abdoulaye Saydou Sow a réuni les présidents des Ligues afin d'arrondir les angles, cette fois, c'est Louis Lamotte qui a réussi la prouesse de réunir, Saer Seck, Mady Touré, Mbaye Diouf Dia autour d'une table pour prôner le consensus. La rencontre qui s'est tenue hier, vendredi 21 mai (voir photo) a été sanctionnée par un communiqué transmis aux médias sénégalais.

Ainsi, Mady Touré (seul candidat pour l'instant déclaré à la présidence de la Fédération sénégalaise de football), Saer Seck, Mbaye Diouf Dia, Louis Lamotte, «acteurs de premier plan du football sénégalais», disent être «conscients des enjeux importants des prochaines consultations électorales d'août 2021 devant renouveler le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football», ont «d'un commun accord et à la suite d'échanges marqués du sceau de la responsabilité», décidé ce qui suit : «De donner toutes ses chances à la recherche d'un consensus dynamique qui éviterait au football national et aux Sénégalais les déchirements et tensions qui ont souvent émaillé l'élection à la tête de la FSF, surtout dans le contexte actuel marqué par de fortes exigences de l'opinion» ; «d'enrichir la réflexion à cette fin en insistant sur la nécessité d'un accord préalable sur un programme commun de gouvernance de notre football, suffisamment orienté vers la réalisation d'objectifs majeurs».

Ainsi, suggèrent-ils «que tout projet de programme dynamique devrait viser prioritairement le trophée lors de la prochaine Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun» ; «Se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar» ; «réaliser par des programmes subséquents, l'objectif de générer 10 milliards de recettes marketing au profit de nos Clubs et pour améliorer les infrastructures sportives».