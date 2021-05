Sénégal: Concertation et échanges pour la promotion de l'emploi des jeunes - La team Europe réitère son engagement à côté de la jeunesse sénégalaise

La Délégation de l'Union Européenne avec à sa tête Irène Mingasson, ambassadrice de l'Ue au Sénégal dans le cadre de la quinzaine de l'Europe a réitéré son engagement à aider la jeunesse sénégalaise pour la promotion de l'emploi. Pour matérialiser cette volonté, des échanges et des concertations à travers différents ateliers ont été entrepris hier vendredi 21 mai entre la Team Europe et le Consortium de la Jeunesse sénégalaise.

Dans le cadre de la quinzaine de l'Europe qui s'achève demain dimanche 23 mai, la délégation de l'Union Européenne poursuit sa mission d'échanges et de concertations avec la jeunesse sénégalaise. En atteste, la Team Europe dirigée par Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal qui a été reçue par le Consortium de la Jeunesse sénégalaise (CJS) pour des échanges et de concertations en vue de promouvoir l'insertion socio-économiques des jeunes sénégalais. Et dans le cadre de ces échanges entre les différents partenaires au développement du Sénégal, il y a la question de l'accès à l'information une fois que les jeunes arrivent dans le marché du travail.

Sur cette question, Seydina Mouhamadou Ndiaye vice-président du consortium Sénégal, dira : «nous avons trois objectifs. En fonction de chaque objectif, on a mis en place des produits on a fait une enquête nationale qui nous a dit les trois problèmes que les jeunes ont. Le deuxième, c'est le coaching ; le troisième c'est l'accès au financement». Et d'ajouter : «Nous, on a mis en place trois produits à travers le projet Yakaar financé par l'UE.

Le premier produit est un centre de leadership et d'innovation qui est un espace physique pour que des gens qui ont besoin d'avoir accès à l'information ou la formation puisent se rapprocher de cet espace. Nous allons aussi dans l'aspect futuriste se préparer à l'éducation numérique en mettant un guichet jeunesse. Ce guichet jeunesse est censé centralisé toutes les informations qui viendraient des différentes plateformes en une seule plateforme pour éviter aujourd'hui que les gens soient dispersés». A en croire M. Ndiaye, un réseau de volontaires à être mis en place «pour permettre aujourd'hui aux jeunes qui vont apprendre de nouvelles théories, d'utiliser l'espace volontaire à travers les services à la communauté à savoir l'insertion dans des organisations qui font dans l'entreprenariat afin d'être outillés et d'être prêts à l'employabilité».

En réponse à ces différents échanges, Irène Mingasson, ambassadrice de la Délégation de l'Union Européenne (DUE) déclare : «la Team Europe s'engage à continuer à mettre en œuvre la création d'opportunités pour les jeunes à travers ces programmes dont l'insertion sociale, l'insertion professionnelle à travers la promotion de l'entreprenariat plus généralement ce que nous faisons dans le domaine du secteur privé de l'investissement pour que décolle cette émergence que ce pays attend et qui va créer des opportunités dans lesquelles encore une fois les jeunes ont leur place»

. Et de conclure : «Nous allons aussi travailler à engager plus activement les jeunes dans la définition de nos programmes. Nous réfléchissons à de nouvelles possibilités au niveau de l'Union européenne en ce moment où je vous parle pour nos programmes futures pour que quand nous disons que nous travaillons pour la jeunesse, nous travaillons vraiment avec elle. Nous avons beaucoup à apprendre de cette jeunesse».