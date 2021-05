Afrique: 42èmes championnats d'afrique de judo - Deux médailles de bronze pour le Sénégal, Mbagnick Ndiaye attendu ce samedi

Le Sénégal a conclu la deuxième journée des championnats d'Afrique de Judo en décrochant deux médailles de bronze. Il occupe désormais la 10ème position au tableau des trophées. Loin d'être à la hauteur de ses ambitions, le Sénégal est classé 10ème au tableau des médailles de la 42ème édition des championnats d'Afrique de Judo à l'issue de la deuxième journée.

Avec ses deux trophées en bronze (catégories -70 et - 81), gagnés par Saliou Ndiaye et Fatou Kiné Badji, le pays organisateur de cette compétition est loin derrière le Maroc, en tête, (4 en Or et 1 en bronze).

Le royaume chérifien est suivi par la Tunisie, deuxième au classement (3 en Or, 2 en Argent et 3 en Bronze). L'Algérie complète le podium (1 en Or, 1 en Argent et 4 en Bronze).

Le tableau pourrait évoluer coté sénégalais d'ici la fin des joutes.

En effet, le double champion d'Afrique en titre, Mbagnick Ndiaye fera son entrée en lice ce samedi au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio.