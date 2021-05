Cote d'Ivoire: Salon de la beauté et de la mode/Le ministre Souleymane Diarrassouba - «Ce secteur commence à gagner en dynamisme»

« C'est un secteur économique qui commence à acquérir son dynamisme et les Ivoiriens commencent à consommer des produits "Made in Côte d'Ivoire". Surtout tout ce qui porte sur la beauté, la mode et le bien-être. Ce qui oblige d'ailleurs les producteurs à être exigeants envers eux-mêmes pour mettre à la disposition des consommateurs des produits de qualité », a déclaré Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie.

C'était à l'ouverture de la première édition du Salon de la beauté, de la mode et du bien-être dénommé « Lifestyle & Beautiful Festival », organisé par Voodoo Group et Life Tv le 21 mai 2021, à l'auditorium du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

Pour le ministre, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un carrefour des créateurs de mode et l'industrie du cosmétique est une réalité. « La Côte d'Ivoire est une plaque tournante de l'industrie cosmétique où toutes les grandes entreprises sont représentées », a-t-il soutenu.

A en croire Souleymane Diarrassouba, on ne peut pas parler de mode sans évoquer le textile. Car la Côte d'Ivoire est le premier producteur de coton. Aussi, dira-t-il, le gouvernement travaille à renforcer la chaîne de valeur de l'industrie du textile.

Ainsi, dans le cadre de sa vision, l'Etat a entrepris de réaliser un parc d'expositions de plus de 700 m2 qui sera mis à la disposition des acteurs du secteur, notamment les artisans et les entrepreneurs sur la route de l'aéroport. Et d'ici à 2022, un palais des congrès pouvant accueillir près de 5000 personnes est aussi envisagé car le pays veut être un hub.

« Les perspectives sont bonnes. Nous avons une crise conjoncturelle qui va passer et la Côte d'Ivoire va aller de l'avant en continuant de renforcer la capacité des jeunes afin qu'ils puissent s'insérer dans le tissu économique ».

C'est pourquoi il a tenu à féliciter les initiateurs de cet événement qui est une innovation dans la politique de divertissement des activités de Voodoo group.

« En 2017, le marché du cosmétique en Côte d'Ivoire était estimé à 1800 milliards de FCfa et 400 milliards de FCfa, celui du vêtement. Les deux mis ensemble, ce sont environ 2200 milliards de FCfa, c'est dire que c'est un marché important », a indiqué Fabrice Sawegnon, directeur général de Voodoo Group et commissaire général du salon. Avant d'indiquer que son combat, c'est sortir ce secteur de l'ornière pour en faire une véritable industrie.

"Lifestyle & Beautiful 2021", ce sont 1500 visiteurs/jour attendus soit 45 000 visiteurs au total sur les trois jours. Plus de 80 stands et 130 exposants issus d'une dizaine de pays africains, entre autres, le Bénin, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Rwanda participent à cet événement. Le salon prend fin le 23 mai 2021.