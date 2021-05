Congo-Brazzaville: Diplomatie - Denis Christel Sassou N'Guesso souhaite donner une impulsion à la coopération internationale

Le nouveau ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, a pris officiellement ses fonctions le 21 mars, au cours d'une cérémonie de passation de charge avec son collègue Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger.

En attendant les décrets fixant les différentes prérogatives de son département, Denis Christel Sassou N'Guesso a aussitôt prévenu que le ministère dont il aura la charge de diriger devra être « un levier pour le développement économique et social du Congo ».

« Je souhaiterais donner une impulsion beaucoup plus grande, en faisant en sorte que la coopération internationale devienne réellement un outil puissant qui contribuera au développement économique et au progrès social de notre pays, afin que la diplomatie économique du Congo soit une activité qui apporte une réelle valeur ajoutée », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le ministre est conscient des défis à relever concernant le partenariat public-privé. « Pour attirer les investisseurs étrangers, nous allons devoir, premièrement, faire voter par le Parlement la loi sur le partenariat public-privé, puisqu'elle n'existe pas encore dans notre pays », a précisé le nouveau ministre de la Coopéraion internationale.

En outre, il a aussi promis faire évoluer le climat des affaires au Congo. Sur ce, il va falloir, a-t-il indiqué « sécuriser les investissements ».

« Pour réaliser certains projets, nous allons nous orienter, d'abord, vers les Congolais qui ont la capacité de pouvoir investir dans le partenariat public-privé. Lorsque les seuils seront élevés, nous nous orienterons ensuite vers les investisseurs étrangers. Il sera question de créer, en premier lieu, une forme de préférence nationale », a assuré le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé.

Après avoir fait une brève description « du temple de la diplomatie », qu'il dirige depuis des années, et exprimé son sentiment de gratitude à l'égard du président de la République, pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger a exprimé sa joie et sa fierté de partager leur « commun ouvrage sur le métier ».

« Des années durant, j'ai porté seul le fardeau de cette responsabilité devant le chef de l'Etat. Mais à compter de ce jour, et selon sa volonté et de son Premier ministre, nous serons deux à assumer cette charge imbriquée, dans un élan fraternel, avec la même conscience de la responsabilité et le même sens du devoir », a déclaré Jean-Claude Gakosso, dans son allocution de circonstance.

« J'ai hâte de nous voir souder notre attelage solidaire et labourer avec ardeur ces deux champs adjacents, contigus et interdépendants que sont les Affaires étrangères et la Coopération internationale », a-t-il conclu.