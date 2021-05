Cote d'Ivoire: Elaboration du PND 2021-2025 - Le gouvernement recueille les derniers avis des partenaires techniques et financiers

Dans la continuité des rencontres en vue d'élaborer un Plan national de développement (Pnd 2021-2025) consensuel, le gouvernement a initié, le 21 mai, au cabinet ministériel du Plan et du Développement au Plateau, un ultime dialogue avec les Partenaires techniques et financiers (Ptf) de la Côte d'Ivoire pour une dernière relecture de cet important document dont ils ont d'ailleurs tous contribué à concevoir.

Des partenaires comme l'Agence française de développement (Afd), la Giz, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (Bad), l'Union européenne et des organisations de coopération multilatérale ont pris part à la rencontre présidée par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. « Cette rencontre devrait contribuer à assurer un meilleur alignement de vos stratégie-pays sur le Pnd 2021-2025 qui deviendra, dès sa validation, le nouveau cadre de référence pour l'ensemble des interventions en Côte d'Ivoire », a déclaré, d'entrée de jeu, Nialé Kaba.

De manière spécifique, la rencontre avait pour objectifs de discuter de la logique globale et de la structuration générale du Pnd 2021-2025 ; de recueillir les commentaires et observations de chacun des Groupes de travail sectoriels (Gts) pour les six piliers du plan et, enfin, d'échanger sur la proposition du dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du plan.

Le Pnd 2021-2025, a rappelé la représentante du gouvernement, a été élaboré selon une approche participative impliquant tous les acteurs de la nation que sont l'administration centrale, les collectivités décentralisées, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le monde académique. Des rencontres interministérielles ont également permis de proposer un cadre macroéconomique viable et une stratégie de financement soutenable pour la mise en œuvre du Pnd 2021-2025.

En effet, « l'objectif global de ce plan est de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2030, au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure », a indiqué Nialé Kaba.

Pour atteindre cet objectif, a-t-elle expliqué, le scénario de croissance retenu cible un taux de croissance économique annuel moyen de 7,65%. Ainsi, « le Pnd 2021-2025 requiert un niveau d'investissement de l'ordre de 59 000 milliards de FCfa: 43 646,4 milliards pour le financement du secteur privé soit 74% et 15 353,6 pour financement le public, soit 26% ».

La mise en œuvre réussie des Pnd 2012-2015 et 2016-2020, avec l'appui des Ptf, a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver la paix et de réaliser un taux de croissance moyen de 8% sur la période 2012-2019. « Malgré la pandémie de Covid-19 et les mesures barrières, l'économie ivoirienne a fait montre d'une capacité de résilience, avec un taux de croissance du Pib réel estimé à 2% en 2020 contre 6,2% en 2019 », s'est-elle félicitée.