Afrique: Roi Rosenblit, ambassadeur d'Israel au Sénégal - «Israël est tenu de faire respecter la liberté de culte des croyants de toutes les religions»

Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza traduisent, selon l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Roi Rosenblit, une volonté de son pays à protéger les lieux de culte. Une déclaration transmise aux rédactions hier, vendredi 21 mai, revient sur la position du diplomate.

«Durant les derniers jours du mois sacré de Ramadan, des islamistes radicaux ont provoqué les forces de l'ordre présents dans la mosquée Al Aqsa, sur le Mont du Temple et sur le Mur de Lamentations. Cela a engendré une escalade de la violence à Jérusalem et environs.»

C'est l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Roi Rosenblit qui explique ainsi les frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui traduisent, selon, une volonté de son pays à protéger les lieux de culte. «À Jérusalem, la capitale d'Israël, les sites sacrés du judaïsme, du christianisme et le troisième lieu saint de l'Islam (la première qibla) sont côte à côte. Israël est donc tenu de faire respecter la liberté de culte des croyants de toutes les religions».

D'ailleurs, poursuit le diplomate, dans une déclaration parvenue aux médias hier, vendredi 21 mai 2021, «c'est pourquoi Israël a pris toutes les mesures nécessaires en limitant les rituels traditionnels juifs afin de permettre aux fidèles musulmans de prier et de célébrer leurs fêtes d'Eid».

Selon Roi Rosenblit «le Hamas a commencé à lancer des roquettes contre Jérusalem depuis la bande de Gaza à la suite des confrontations engagés contre les forces de l'ordre. Face à ces attaques à l'encontre de la population, Israël était obligé de défendre ses citoyens. Le Hamas a poursuivi sa campagne de lancer des milliers de roquettes sur Tel Aviv et d'autres villes israéliennes. Douze civils israéliens, juifs et musulmans, hommes, femmes et enfants, ont perdu la vie.»

A en croire le diplomate, «à ce jour, le Hamas a lancé plus de 4000 roquettes sur Israël. Ces roquettes ont été lancées sans conscience sur les villes israéliennes, dans le but de décimer et d'exterminer des civils israéliens, jeunes ou âgés, arabes ou juifs. Une centaine de ces mêmes roquettes ont touché la bande de Gaza. Israël dispose du système défensif, le «Dôme de fer», qui détruit environ 90% des roquettes avant qu'elles n'atteignent leurs cibles en Israël, et évite ainsi un bain de sang beaucoup plus important parmi les civils. Israël fait ce qu'il peut pour arrêter les tirs de roquettes et défendre ses citoyens.»

Revenant sur ces frappes de l'Etat hébreu, Roi Rosenblit souligne : «nous utilisons des armes de précision pour cibler les commandants militaires du Hamas et les rampes de lancement de roquettes dans la ville de Gaza. Lorsqu'il y a un risque de toucher des civils aux alentours, nous les prévenons par des appels téléphoniques et leur demandons de quitter la zone. Parfois, nous interrompons le tir au dernier moment parce que la vie d'un civil palestinien est menacée. Tandis que les tirs de roquettes continuent sur nos villes, le nombre de victimes innocentes des deux côtés augmente».