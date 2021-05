Angola: Le ministre Manuel Homem réaffirme la mise en œuvre du barème de salaire

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Manuel Homem, a déclaré samedi que le programme de mise en œuvre du barème professionnel des entreprises de la communication sociale était en cours.

Le programme, qui a été réactivé, fait partie des stratégies de l'Exécutif, à travers le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, pour améliorer les conditions de travail et sociales des professionnels des médias.

Le ministre, qui s'exprimait à l'ouverture du VIe congrès ordinaire du Syndicat des journalistes angolais (SJA), a souligné que l'exécutif s'était engagé à mettre à la disposition des journalistes les conditions idéales pour l'exercice de leur profession.

Manuel Homem a également exprimé son soutien continu à la Commission de la carte d'identité professionnelle et de l'éthique dans le processus de délivrance des cartes de presse, ainsi que dans la formation du personnel visant à améliorer la performance des entreprises et des journalistes, en les dotant de meilleures compétences.

Manuel Homem a déclaré que son département ministériel apportait son soutien au SJA pour le traitement des questions d'intérêt pour la classe journalistique et les entreprises de la communication sociale, telle que la révision du paquet législatif de la communication sociale.

En conséquence, il a réaffirmé son engagement à dialoguer et à collaborer avec le SJA pour améliorer les conditions de travail et sociales des professionnels, avec la mise en place d'un programme de renforcement de la relation avec la classe journalistique, guidé par un dialogue permanent avec les différentes associations professionnelles.

Il a énuméré quelques principes pour contribuer positivement à la performance des associations de classe, tels que l'adhésion volontaire, l'autonomie et l'indépendance des associations, la gestion basée sur la démocratie, la nécessité d'informer, d'éduquer et de former les membres de manière permanente et avec rigueur, l'interaction permanente entre les membres, le la relation et la collaboration de l'association avec le pouvoir public, la participation économique de ses membres.

Concernant le congrès, il a déclaré que c'était l'occasion de renforcer et d'élargir la relation avec les entreprises de la communication sociale. Le ministre souhaite que le congrès puisse prendre des décisions capables de corriger les maux qui empêchent la réalisation d'une activité journalistique avec rigueur, impartialité et responsabilité.

À son avis, l'événement démontre l'engagement, l'unité, la cohésion, l'harmonie des membres du Syndicat des journalistes angolais, souhaitant le succès à la nouvelle direction à élire et exprimant sa volonté de rendre la classe forte et d'intervenante dans la résolution des problèmes de classe et dans la défense de la citoyenneté, de la souveraineté, de la liberté d'expression et de la coexistence pacifique entre Angolais.

Le VIe congrès ordinaire de l'Union des journalistes angolais vise à renouveler le mandat de ses organes directeurs, à promouvoir la discussion et la réflexion sur les questions qui concernent la classe et les entreprises publiques et privées de la communication sociale.

