Congo-Kinshasa: Fonds humanitaire - Plus de trente millions de dollars pour soutenir les populations vulnérables

Cette allocation, « qui ciblera les provinces de l'Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika - avec des interventions dans les domaines des abris, articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement, nutrition, protection, et sécurité alimentaire », est complémentaire aux financements d'autres donateurs et du Fonds central de réponse d'urgence.

Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), David McLachlan-Karr, a autorisé l'allocation de 30,5 millions de dollars américains pour soutenir une réponse multisectorielle en faveur des populations les plus vulnérables. Cette enveloppe permettra, selon le communiqué du coordonnateur humanitaire dans le pays du 19 mai, de faire face aux besoins accrus d'une grande partie de la population. « Cette allocation permettra aux acteurs humanitaires qui sont en première ligne de soutenir la réponse aux besoins les plus urgents priorisés dans le Plan de réponse humanitaire 2021. Elle ciblera les provinces de l'Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika - avec des interventions dans les domaines des abris, articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement, nutrition, protection, et sécurité alimentaire », a expliqué David McLachlan-Karr.

L'allocation du Fonds humanitaire, note la source, est complémentaire aux financements d'autres donateurs et du Fonds central de réponse d'urgence, Central Emergency Response Fund (CERF), notamment à l'enveloppe de sept millions de dollars américains allouée pour la réponse aux besoins de sécurité alimentaire dans la région du Kasaï.

Au mois de mai 2021, a rappelé le communiqué du coordonnateur humanitaire en RDC, le niveau de financement du Plan de réponse humanitaire, qui vise à apporter une assistance à 9,6 millions de personnes vulnérables, n'a atteint que près de onze pour cent de son objectif. « Vu l'ampleur des besoins toujours croissants, l'engagement des bailleurs de fonds reste essentiel pour soutenir la réponse humanitaire. A ce jour, 1,76 milliard de dollars américains sont encore nécessaires pour permettre d'apporter de l'aide aux personnes les plus vulnérables », a indiqué David McLachlan-Karr.

Et de faire savoir qu'en 2021, la population de la RDC continue de faire face à des besoins humanitaires pressants. « La détérioration de la situation humanitaire dans l'est du pays (Nord et Sud-Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika) et dans les provinces de la région du Kasaï a conduit à une augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire dans le pays. Aujourd'hui, 27,3 millions de personnes font face actuellement à une insécurité alimentaire aiguë élevée », a souligné le coordonnateur humanitaire en RDC.