Congo-Kinshasa: Cas d'exploitation et d'abus sexuels - Le coordonnateur humanitaire des Nations unies en RDC préoccupé

Sur les dernières allégations attribuées à des employés de la riposte à la 10e épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC, des enquêtes sont en cours.

Le représentant spécial adjoint du secrétaire général, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations unies en RDC, David McLachlan-Karr, a exprimé, le 19 mai, sa préoccupation face aux récentes allégations d'exploitation et d'abus sexuels attribuées à des employés de la riposte à la 10e épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Des enquêtes en cours à Béni et Butembo, dans le Nord-Kivu, devraient permettre d'établir des responsabilités des différentes personnes impliquées.

Le coordonnateur humanitaire des Nations unies en RDC, tout aussi indigné que les autorités congolaises, s'est dit déterminé à poursuivre et à intensifier les efforts pour prévenir, détecter et punir les cas d'exploitation et d'abus sexuels et apporter le soutien nécessaire aux victimes. « Je tiens à réitérer ma solidarité envers toutes les victimes d'exploitation ou abus sexuels ainsi qu'à leurs familles. Chaque cas doit faire l'objet d'une enquête et les victimes, prises en charge », a-t-il déclaré.

Dans un récent communiqué de presse, David McLachlan-Karr a relevé que la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels sont l'une de ses plus grandes priorités pour que, plus jamais, des travailleurs humanitaires ne s'adonnent à des actes contraires à leur mission. « Tout responsable doit être sanctionné », a-t-il dit avant d'inviter la presse à s'engager dans la prévention, la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels et à assurer plus de visibilité sur la situation humanitaire en RDC afin de mobiliser des ressources additionnelles pour répondre aux besoins des communautés vulnérables.

Depuis décembre 2020, une Ligne verte inter-agence a été mise en place permettant ainsi de rapporter les incidents partout en RDC où il y a un réseau de téléphonie mobile disponible. Cela a permis de recenser plusieurs incidents signalés pour lesquels des enquêtes ont été automatiquement menées et leurs auteurs sanctionnés.