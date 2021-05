Congo-Brazzaville: Journée internationale de la biodiversité - Les Congolais appelés à la conscience pour éradiquer toutes les menaces

Rappelant que certaines actions de l'homme constituent des menaces à la biodiversité, la vice-Premiére ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable (VPM-MEDD), Eve Bazaïba Masudi, a fait savoir que le défi du développement durable grâce à la valorisation de la biodiversité ne pourra être relevé qu'avec un minimum d'engagement de tous.

Dans son message du 22 mai à la nation, à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité (JIB), la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable (VPM-MEDD), Eve Bazaïba Masudi, a indiqué que le thème choisi pour cette année, « Nous faisons partie de la solution », rappelle que l'être humain, fait partie intégrante de la biodiversité et constitue également la solution efficace à la problématique actuelle liée au climat et à l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD). Et de noter que ceci appelait à des actions urgentes et en synergie par l'ensemble des toutes les couches de la société en vue de faire face à ces menaces, y compris la pandémie de covid-19. Le VPM Bazaïba en appelle aux Congolais à se joindre aux efforts planétaires en vue de faire face à toutes les menaces. « Le gouvernement de la République par le biais du ministère de l'Environnement et Développement durable appelle à la conscience des uns et des autres pour œuvrer dans le sens d'éradiquer toutes ces menaces », a-t-elle souligné.

Les activités de l'homme, les principales menaces

Le VPM-MEDD Eve Bazaïba Masudi a rappelé, dans cette allocution urbi et orbi que certaines actions de l'homme constituent des menaces à la biodiversité et au bien-être de la planète tout entière. «En dépit de l'évidence du rôle primordial de la biodiversité pour notre bien-être, certaines activités que nous menons menacent sérieusement l'existence de nos ressources biologiques, concourent à leur disparition et compromettent gravement le fonctionnement des écosystèmes », a-t-elle souligné. Parlant spécifiquement de la République démocratique du Congo (RDC), Mme Bazaïba a cité l'agriculture itinérante sur brûlis, la déforestation, la persistance du braconnage, l'occupation des aires protégées par les groupes armés et les populations locales, l'introduction des espèces exotiques envahissantes et l'exploitation minière parmi les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité du pays. Et de noter que toutes ces menaces ont comme conséquences, le changement climatique.

C'est en relevant ces menaces que ce justifie cet appel à tous les Congolais à se joindre aux efforts entrepris sur les plans mondial et national pour arrêter la dégradation de la situation et renverser les tendances. « Avec un minimum d'engagement de tous, ensemble, nous relèverons le défi du développement durable grâce à la valorisation de notre biodiversité. Nous faisons tous partie de la solution », a-t-elle insisté. La VPM-MEDD a, par ailleurs, profité de ce jour commémoratif pour saluer l'engagement de tous les partenaires techniques et financiers, qui appuient et accompagnent la RDC « dans cette lourde et exaltante tâche visant la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs ».

Le 22 mai de chaque année, rappelle-t-on, la communauté mondiale commémore la JIB. Cette célébration a été instituée, à en croire Mme Bazaïba, pour un double but : celui de sensibiliser le public au sujet de l'importance de la biodiversité pour l'humanité et celui d'inviter l'ensemble de la communauté à agir collectivement en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité.