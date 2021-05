Congo-Brazzaville: PAM - Le deuxième transfert de cash en faveur des ménages vulnérables en cours

Dans sa globalité, le projet comprendra une double distribution couvrant deux mois d'assistance.

Le projet conjoint du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l'Unicef pour atténuer les impacts économiques de la covid-19 sur les ménages les plus vulnérables de la commune de la N'sele à Kinshasa continue. Il a permis à environ dix-huit mille ménages de bénéficier d'un transfert de cash alors que le deuxième transfert est en cours. Il comprendra une double distribution couvrant deux mois d'assistance.

Selon le PAM, la majorité des ménages ont reçu leur assistance à travers un transfert de monnaie mobile, alors qu'une minorité des ménages résidant dans des contrées dépourvues de connectivité ont reçu leur assistance lors d'une distribution de cash direct via une banque locale. Cette distribution prend en compte les six aires de santé ciblées suivantes : Buma, Kindobo, Dingi Dingi, Mpasa 1, Mpasa 2 et Mikonga.

La première phase de ce projet arrivera à sa fin une fois que les trois transferts d'argent auront été effectués, ce qui laissera place à la deuxième phase, qui va durer six mois, et pendant laquelle les ménages sélectionnés sur la base de leur extrême vulnérabilité se verront recevoir une assistance fixe de 40 dollars par mois, en ligne avec un modèle de protection sociale qui va permettre aux bénéficiaires de résister aux chocs et de renforcer leur résilience pour éventuellement mettre en place des moyens de subsistance plus durables.