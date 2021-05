Sénégal: Manifestation de soutien au peuple palestinien - «Free Palestine» «inonde» la place de la nation

Un rassemblement pacifique de soutien au peuple palestinien a réuni, hier vendredi après-midi, à la Place de la Nation (ex-Obélisque), des certaines de personnes de plusieurs organisations islamiques, politiques et de la société civile. C'est en réponse à l'appel de l'Alliance pour la cause palestinienne qui dénonce les bombardements meurtriers subis depuis plusieurs jours de la part d'Israël sur la Bande de Gaza, avec à la clé 235 personnes tuées dont 65 enfants. A l'occasion des messages ont été livrés comme «Free Palestine» et tant d'autres.

#Free Palestine ! C'est le message phare qu'on peut lire sur les tee-shirts blancs qu'arboraient des manifestants hier, vendredi 21 mai 2021, dans l'après-midi, lors du rassemblement de soutien au peuple palestinien organisé à la Place de la Nation (ex-Obélisque). Plusieurs centaines de personnes on répondu à l'appel de l'Alliance pour la cause palestinienne et des organisations islamiques, politiques et de la société civile, scandant des «takbir» : «Allahou akbar» (Dieu est le plus Grand). Au même moment, d'autres exhibent le drapeau de la Palestine pour exprimer leur soutien. Plusieurs personnalités dont l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal, des hommes politiques sénégalais comme Khalifa Sall, des imams, des membres de la société civile, des défenseurs des droits humains, des jeunes des hommes et des femmes et des enfants ont pris part à cette manifestation pacifique de soutien au peuple palestinien qui a été marquée par une grande mobilisation des sénégalais et sénégalaises.

La Place de la Nation (ex Obélisque) a refusé du monde hier, vendredi après-midi. Des centaines voire milliers de personnes de plusieurs organisations islamiques, politiques et de la société civile ont pris d'assaut le lieu de rassemble, après la prière de la mi-journée, pour exprimer leur soutien au peuple palestinien qui, depuis quelques temps, «subit des bombardements injustes sur la Bande de Gaza» de la part d'Israël, faisant 235 personnes tuées dont 65 enfants. Avant qu'un accord de cessez-le-feu soit signé entre l'Etat hébreu et la Hamas, le jeudi 20 mai.

«NON A L'EXTERMINATION DES PALESTINIENS»...

En plus de «Free Palestine» lisible sur les tee-shirts blancs et le drapeau de la Palestine au devant en signe de soutien, les manifestants exhibaient des pancartes et des banderoles sur lesquels étaient écrits d'autre messages et slogans notamment : «Jérusalem ne sera que Palestinienne», Palestine VIVRA», «Palestine VAINCRA», «Israël est une puissance occupante, une entité usurpatrice»... Certains manifestants se disent même Palestiniens «Nous sommes tous Palestiniens».

Dans certains messages des pancartes, ces manifestants réclament justice et n'hésitent pas de condamner les actes d'Israël contre les Palestiniens. «Nous condamnons fermement le silence de la communauté internationale, des Nations Unies et du Conseil de sécurité face à l'agression israélienne contre le peuple palestinien frère». Non sans exiger le «Respect aux droits humains». Parmi tant d'autres messages, l'on peut noter celui-ci : «Le Sénégal se tient aux côtés du peuple palestinien frère face au terrorisme de l'entité sioniste».

En tout cas, ces manifestants ne comptent pas baisser les bras tant que la Palestine n'est pas totalement libre, comme le dit ce message. «La lutte continuera jusqu'à ce que toute la Palestine soit libérée». Aussi lanceront-t-ils ce message fort : «NON à l'extermination des Palestiniens»...

La manifestation s'est a pris fin dans le calme, conformément au temps imparti aux organisateurs.