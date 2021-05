Sénégal: Khadim Rassoul Joher - «J'aimerais aller voir plus haut, dans un championnat plus huppé »

Convoqué pour la première fois dans la tanière des Lions du Sénégal, en mars dernier et fraîchement promu en Süper Lig avec Adana Demirspor avec à la clé, le titre de champion de 2e division turque, Khadim Rassoul Joher rêve plus grand.

Recruté en janvier 2019, en provenance de la Belgique et du Lokeren, Khadim Rassoul Joher s'est vraiment révélé très important au poste de défenseur central, durant la saison 2020-2021 avec Adana Demirspor. Le joueur a été titulaire à 32 des 34 rencontres de Championnat disputées par son équipe. Après avoir décroché la montée en Super Lig (D1 Turquie) avec le titre de Champion de TFF First League (D2), il clame sa joie.

«Je suis très content d'avoir décroché ce titre. L'objectif était de décrocher cette montée. Ça faisait 26 ans que le club n'avait plus connu la Süper Lig. Ça fait plaisir de faire partie de l'histoire du club», a-t-il confié à Footmercato. Auteur d'une excellente saison, le Sénégalais, qui peut aussi bien jouer défenseur central que milieu défensif, s'est mis «au service de l'équipe», et attirant au passage les regards d'écuries ailleurs en Europe.

«J'aimerais aller voir plus haut, dans un championnat plus huppé. J'ai pas mal d'équipes en France qui me sollicitent. Je laisse mon agent (Djibril Mandefu) faire son travail, c'est lui qui gère ça. Moi, je me concentre sur le terrain», a-t-il indiqué, se fixant comme objectif de s'installer en sélection, alors qu'il a été appelé pour le dernier rassemblement des Lions de la Teranga d'Aliou Cissé. «C'était vraiment une fierté pour ma famille et moi d'avoir été appelé en sélection. Tout footballeur rêve de défendre les couleurs de son pays, de porter les couleurs de sa nation. On va continuer à travailler pour être régulièrement appelé en sélection».