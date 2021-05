Sénégal: Territoires frontaliers avec la Gambie - Le Puma investit plus de 200 millions de FCfa dans deux communes

(Ziguinchor) - Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) a construit un poste de santé et une maternité dans le village de Kouram (Bignona), une case des tout-petits à Ghoniam et un foyer pour les jeunes à Touba Trankil. Ces ouvrages ont été réceptionnés jeudi et vendredi.

Sur la place publique, non loin de l'école élémentaire de Kouram, dans la commune de Kataba 1, département de Bignona, se dressent de nouveaux bâtiments flambant neufs peints en jaune. À peine le portail franchi, trône à notre droite, la maternité bien équipée et dotée d'une salle de travail, d'une salle d'attente, d'une salle d'hospitalisation, d'un bureau de la sage-femme etc. À gauche, c'est le poste de santé qui s'offre à la vue du visiteur. Dans ce bâtiment, on y retrouve également les mêmes commodités. Plus loin, ce sont les logements de l'Infirmier chef de poste (Icp) et de la sage-femme. Une réalisation phare de l'État dans cette zone frontalière avec la Gambie. Ce complexe médical, d'un coût global de 80 millions de FCfa, réalisé par le Puma et réceptionné le 21 mai 2021, est mis à la disposition des populations situées sur la bande frontalière avec la Gambie.

Cette infrastructure vient remplacer la « vieille » case de santé en banco qui a été construite par les habitants de ce village. Il y a quelques mois encore, rappelle le Chef de village, Lamine Coly, les femmes se rendaient régulièrement en Gambie pour leurs consultations prénatales. Mais, aujourd'hui, dit-il, avec l'arrivée de ce « joyau médical », tout se fera sur place. La construction de ce complexe médical, assure M. Coly, va avoir un impact positif sur le quotidien des villageois de Kouram. « Rien qu'en regardant la composition de l'infrastructure, nous savons que l'État a investi beaucoup de moyens pour la réalisation de ce complexe sanitaire. Nous n'avons jamais senti un tel bonheur arrivé dans notre village. Grâce à l'État du Sénégal, à travers le Puma, nous allons maintenant nous soigner dans notre pays. On aura plus besoin de nous rendre en Gambie parce que nous avons tout chez nous. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour Kouram qui a accueilli de hautes autorités de l'État. C'est une première. Nous nous réjouissons de cette initiative et de la démarche du Puma », a magnifié Lamine Coly, souhaitant tout de même le goudronnage de l'axe Baila-Kouram pour faciliter le déplacement des populations.

La construction du poste de santé abritant la maternité a coûté 70 millions de FCfa dont les 10 millions de FCfa ont été consacrés à l'équipement.

Un ouf de soulagement pour les femmes enceintes

Selon la Secrétaire générale du Ministère du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale, la réalisation de cette infrastructure va permettre de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. « Kouram est une localité enclavée. Et l'État l'a compris en décidant d'offrir aux populations un tel complexe médical qui va offrir des soins de qualité aux habitants. Ce poste de santé polarise plusieurs villages. C'est pour cette raison qu'en plus des équipements, une ambulance médicalisée sera offerte au village de Kouram », a rajouté Rachel Coly.

De son côté, la présidente des groupements de femmes a dit toute sa satisfaction. Pour Awa Badji, c'est un « grand ouf » de soulagement pour toutes les femmes enceintes de Kouram qui bravaient la chaleur et la poussière pour se rendre en Gambie aux fins d'y bénéficier d'un suivi prénatal de qualité. « Aujourd'hui, tout est derrière nous. Nous disons merci à l'État du Sénégal. Avec cette cet hôpital mis à notre disposition, nous nous sentons encore plus sénégalais », dit-elle devant les autorités, notamment le gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf et le Chef d'état-major particulier du Chef de l'État, le Général de division aérienne Joseph Mamadou Diop, par ailleurs président de la Commission nationale de gestion des frontières.

Une première infrastructure scolaire à Ghoniam

Outre le complexe médical de Kouram, le Puma a offert aux villageois de Ghoniam, dans la commune de Suelle, leur première infrastructure scolaire. Cette nouvelle case des tout-petits, entièrement équipée et dotée de trois salles de cours (petite, moyenne et grande section) et d'un réfectoire, va participer à la formation des premiers cadres de ce village qui se situe à quelques mètres de la Gambie. Le Puma s'est également déployé dans le village de Touba Trankil, dans la commune de Kataba 1, pour offrir à la jeunesse de ce patelin son premier foyer. Celui-ci entièrement équipé avec un matériel de sonorisation et doté d'une salle informatique a coûté plus de 60 millions de FCfa. Selon le coordonnateur national du Puma, ces trois infrastructures, qui ont coûté plus de 200 millions de FCfa, vont améliorer les conditions de vie des populations.

Pour le cas spécifique de la case des tout-petits, Moussa Sow, qui annonce la construction d'une école élémentaire à Ghoniam, estime qu'elle va améliorer la carte scolaire de la zone et diminuer, en même temps, le taux de déperdition scolaire. Avant la réception des infrastructures réalisées par le Puma, une case de promotion de la citoyenneté et de la paix pour les jeunes et les femmes a été inaugurée avant-hier à Séléty, dans la commune de Kataba 1. Elle est financée par le Gouvernement du Japon, Onu-femmes, sous la direction de la Commission nationale de gestion des frontières.