Congo-Brazzaville: Evénement - Le Carnaval vert de Brazza se tient en juin

Le Carnaval vert de Brazza aura lieu du 5 au 12 juin à Brazzaville, à l'occasion de la semaine de l'environnement. L'événement sera organisé par l'Institut français du Congo et l'Union européenne en partenariat avec le ministère congolais en charge de l'Environnement.

Le Carnaval vert de Brazza est une initiative de l'artiste comédien, plasticien et marionnettiste Burkinabé, Zouber Aidara, installé au Congo et le collectif Balabal'art. C'est une déambulation de marionnettes géantes de danseurs et de percussionnistes dans les rues de Brazzaville, une performance pluridisciplinaire qui utilise l'art de rue comme moyen de communication.

Le projet a pour vocation de défendre les valeurs liées à la préservation de l'environnement. Il vise à sensibiliser la population à la protection de la nature et de l'environnement. Le Carnaval vert de Brazza trouve sa pertinence et sa légitimité au carrefour écologique, économique et social à travers la collecte et le recyclage d'objets usagés, la promotion d'une vision alternative de la production artistique et le brassage de publics et d'artistes de diverses appartenances sociales. Les marionnettes sont faites à base des matériaux jetés, papiers, plastiques pour les recycler et en faire des objets d'art utiles au spectacle.

« Nous sommes des acteurs de l'art de rue et nos prestations nous les faisons dans la rue. Car, nous utilisons l'art de la rue pour sensibiliser. C'est un moyen de communication pour nous. Voilà pourquoi la plupart de nos œuvres ou marionnettes sont faites à base des matériaux de récupération », a expliqué l'initiateur du carnaval.