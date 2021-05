Algérie: Ligue des champions - Nabil Neghiz - « On a envie de continuer »

Le Wydad de Casablanca accueille le Mouloudia club d'Alger, ce samedi, dans le cadre des quarts de finale retour de Ligue des champions.

L'heure du match retour est arrivée pour le Wydad de Casablanca et le Mouloudia club d'Alger. Après un nul prometteur à l'aller (1-1), le club algérois aspire à valider, à domicile, son ticket pour les demi-finales. Et Nabil Neghiz, l'entraîneur des Verts et Rouges, sait son équipe capable de réaliser une performance au Maroc.

« On aurait préféré gagner 1-0, ou faire match nul 0-0, un résultat plus favorable que ce 1-1. Mais ce score est relativement logique. Chaque équipe a eu sa mi-temps, le Wydad la première, nous la deuxième. Nous avions plusieurs absents, ce qui sera encore le cas pour le match retour, même si nous allons enregistrer quelques retours. Surtout, on a réussi à égaliser, ce qui nous laisse toutes nos chances, a confié Nabil Neghiz dans des propos relayés par sportnewsafrica.com. On a éliminé Sfax en tour préliminaire (2-0, 0-1), on a devancé Zamalek en phase de groupes. Oui, je peux dire que notre parcours est satisfaisant. Notre objectif, avant le début de cette Ligue des Champions, était d'aller le plus loin possible. Nous sommes en quarts de finale, je sais que cela peut s'arrêter samedi, que cela peut aussi se poursuivre. On a envie de continuer, pour faire honneur à ce club, à ses extraordinaires supporters, et au football algérien. »