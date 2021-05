Afrique: Ghouini - L'Algérie a réussi à revenir de loin, grâce aux efforts de ses fidèles enfants

Sidi Bel-Abbes — Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini a indiqué samedi à Sidi Bel-Abbes, que "l'Algérie a réussi à revenir de loin, grâce aux sacrifices et les efforts de ses fidèles enfants".

Lors d'un meeting populaire animé à la salle de cinéma "Amarna", dans le cadre du troisième jour de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain, le président d'El Islah a indiqué que "l'Algérie a beaucoup souffert de tragédies. Aujourd'hui, elle est revenue de loin, grâce aux sacrifices et à la fidélité de ses citoyens à tous les niveaux et à travers toutes les régions du pays".

Tout en fustigeant "ceux qui tentent de déstabiliser le pays", Ghouini a estimé que "la prise de conscience du peuple algérien a fait échouer les plans de ces déstabilisateurs qui s'efforçaient d'empêcher la consécration de la volonté populaire et provoquer un vide institutionnel dans le pays".

Il a également relevé qu'après la consécration de la volonté populaire et la réussite des rendez-vous du 12 décembre et du 1er novembre derniers, certains ont soulevé des "revendications qui ne figuraient pas dans le Hirak authentique", ajoutant que le peuple algérien "sait que la majorité des revendications ont été satisfaites, mais il y a ceux qui n'ont pas accepté ce qui a été réalisé et veulent créer le chaos".

Par ailleurs, il a souligné que son parti a présenté des listes qui s'engagent à "défendre les intérêts du peuple et rester en contact avec les citoyens en écoutant leurs préoccupations et leurs revendications et les transmettre véritablement au niveau du parlement".

Il a, enfin, appelé les citoyens à se rendre en force le 12 juin prochain aux bureaux de vote et à exercer leur droit de vote constitutionnel.