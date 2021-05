Algérie: Législatives - Djaballah plaide en faveur de réformes politiques et juridiques

Skikda — Le président du Front de la justice et du développement (FJD), Abdallah Djaballah, a plaidé samedi à Skikda en faveur de "réformes politiques et juridiques pour le développement de la société et de l'Etat".

Animant un meeting populaire à la Maison de la culture Mohamed-Serradj, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, en présence de militants et sympathisants de son parti, ce responsable politique a considéré que "la réforme de tout système de gouvernance repose sur deux fondements: le système juridique qui se reflète à travers la Constitution, et celui des institutions de l'Etat et de la société".

Concernant la réforme des institutions de l'Etat et la concrétisation du développement dans tous les domaines, le président du FJD a préconisé de rendre les institutions de l'Etat "légitimes, fortes, flexibles et stables, veillant à la protection de l'intérêt général".

Pour M. Djaballah, une Constitution "doit assurer la démocratie participative dans la gouvernance, consacrer l'alternance au pouvoir et garantir la transparence des élections".

Auparavant, le président du Front de la justice et du développement a dénoncé la dernière agression israélienne contre le peuple palestinien, insistant sur l'impératif de "soutenir les frères palestiniens pour le recouvrement de la souveraineté sur leurs terres occupées".