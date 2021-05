Afrique: Hassane Kamara dit oui à la Côte d'Ivoire

Bi-national, le latéral gauche de l'OGC Nice Hassane Kamara a choisi de jouer pour la Côte-d'Ivoire. Il a été appelé pour le prochain rassemblement des Éléphants.

Hassana Kamara s'apprête à connaître pour la première fois les joies d'un rassemblement avec la sélection ivoirienne. Le latéral gauche de l'OGC Nice figure parmi une liste de 24 joueurs établie par le sélectionneur des Éléphants, Patrice Beaumelle, pour disputer deux matches amicaux.

Né à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, mais titulaire de la nationalité ivoirienne, Hassana Kamara a été sélectionné par Patrice Beaumelle pour affronter le Burkina Faso et le Ghana en amical début juin. Le joueur de 26 ans s'est dit sur Twitter honoré et fier de représenter dorénavant sa « famille » et ses « terres d'origines » au niveau international.

« C'est un honneur et un privilège de rejoindre les Éléphants de la Côte d'Ivoire. Représenter ma famille et mes terres d'origines seront pour moi une très grande fierté. Impatient d'y être et de découvrir la sélection », a réagi le joueur sur son compte Twitter.

Kamara avait quitté Reims pour rejoindre les Aiglons l'été dernier.