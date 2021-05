Ile Maurice: World Trade Centre à Côte-d'Or - Critiques à tous les étages

Il a fourni quelques détails au Parlement, mardi. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a évoqué le projet d'un immeuble de 50 étages, baptisé World Trade Centre, qui verra le jour à Côte-d'Or. Et, les critiques pleuvent déjà. Après les nombreux commentaires et railleries et des questions sur les raisons d'être d'un tel bâtiment, c'était au tour de l'opposition, hier, lors d'une conférence de presse, de «descendre» le projet.

Roshi Bhadain s'est fait le porte-parole de l'alliance connue désespoir sous le nom de L'Espoir pour critiquer ce projet encore incertain. D'ailleurs, dans ses réponses au Parlement, Renganaden Padayachy avait dit «si ce projet se concrétise... » Roshi Bhadain a tout de même fait valoir que l'idée même d'une telle structure n'a pas lieu d'être, alors que le pays fait face à une crise économique et que de nombreuses personnes sont au chômage dans le sillage du Covid-19. Le gouvernement se lance dans un projet de prestige qui pourrait devenir un éléphant blanc, selon lui. «On sait que le stade de Côte-d'Or est un immense gaspillage de fonds publics, maintenant on parle d'un immeuble de 50 étages qui, à mon avis, restera vide (... )».

«Un projet de prestige qui pourrait devenir un éléphant blanc.»

Il a indiqué que c'est après 30 ans que le gouvernement deviendra propriétaire de cet immeuble si jamais le projet va de l'avant. Pour le leader du Reform Party, le Mauritius Africa Fund n'a, qui plus est, pas été créé pour engendrer ce genre de projet.

Répondant à une question de la presse sur «son» projet d'Heritage City envisagé alors qu'il faisait partie du gouvernement et qui a été abandonné par la suite, Roshi Bhadain s'est défendu en disant que ce projet était pour «work, live and play». Pour lui, il ne peut y avoir de comparaison entre ce World Trade Centre et Heritage City.

Par ailleurs, apprenons-nous, «la tour iconique» est un projet qui ne fait pas l'unanimité non plus au sein du gouvernement, tout comme cela avait été le cas pour Heritage City. Mais pour l'heure, comme il est toujours au stade embryonnaire, certains attendent pour réagir. Pour l'instant, il n'y qu'une «expression of interest» qui a été lancée le 16 avril, invitant les investisseurs potentiels à participer audit projet. «Si jamais on arrive à le faire, ce sera un immense progrès pour le pays», avait répondu Renganaden Padayachy au Parlement. Mais quand on sait que le projet de Heritage City avait déjà été présenté en public mais avait été abandonné, les détracteurs de ce projet espèrent que le World Trade Centre connaîtra le même sort.

Plus de transparence réclamée autour du projet à Agalega

Les leaders de l'Espoir, notamment Paul Bérenger et Xavier Duval, toujours lors de la conférence de presse d'hier, ont réclamé plus de transparence sur les constructions en cours à Agalega. «Nous avons obtenu la garantie du Premier ministre qu'il n'y aura pas de base militaire à Agalega, mais nous devons rester vigilants. Il faut rendre tous les rapports publics», a insisté Paul Bérenger.

Pour le leader du MMM, il existe un accord pour qu'aucun navire avec des armes nucléaires n'entre dans les eaux africaines et ceux des îles de l'océan Indien. «J'espère qu'aucun navire de ce genre n'entrera à Agalega.»

Pour Xavier Duval, il n'y a plus aucun avenir touristique pour Agalega avec le désastre écologique. Il a déploré que Pravind Jugnauth n'ait pu lui fournir le coût des opérations après la construction de cet aérodrome et de jetée.