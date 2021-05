Maroc: Taounate - Le Centre Basmat Al Amal ouvre ses portes

Taounate — Le Centre Basmat Al Amal (Sourire d'espoir) pour les enfants en situation de handicap à Taounate, réalisé dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), organise la première édition de ses journées portes ouvertes, sous le signe "une éducation inclusive, une société inclusive".

Initiées du 20 au 23 mai par l'Association Joussour Al Amal pour la solidarité et le développement humain, en partenariat avec la délégation provinciale de l'Entraide nationale, la Direction provinciale de l'éducation nationale et le Comité provincial pour le développement humain, ces journées sont ouvertes aux élèves des établissements scolaires et à la population de Taounate, ainsi qu'aux associations œuvrant en la matière.

Elles s'inscrivent dans le cadre de l'ouverture du centre sur son environnement et de la mise en valeur de ses services et des capacités et des talents des enfants, afin de renforcer la communication et la coopération entre les différentes associations œuvrant dans le domaine de l'autisme.

Le gouverneur de la province, Salah Daha, a effectué à cette occasion une visite au Centre, où sont installées des expositions de photos et d'arts plastiques, ainsi que des ateliers de formation.

Au programme de ces journées, figure une panoplie d'activités, dont une session de formation encadrée par des professionnels en la matière.

Le Centre Basmat Al Amal a été créé dans le cadre du programme de lutte contre la précarité de l'INDH, pour un coût total d'environ 4 millions de DH, en partenariat avec le Comité provincial du développement humain, le Conseil provincial de Taounate et la délégation de l'Entraide nationale, ainsi que d'autres partenaires.