Mauritanie: Le réseau mauritanien de femmes journalistes organise un stage de formation pour 20 journalistes

Nouakchott — Une session de formation pour 20 journalistes sur le thème "Sécurité professionnelle des journalistes" a débuté samedi à Nouakchott. La session est organisée par le Réseau mauritanien des femmes journalistes, en collaboration avec le bureau de l'Unesco à Rabat et la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le directeur des accréditations et des relations avec le Parlement au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Issa Ould El Yedali, a affirmé que cette formation s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé au secteur des médias, en concrétisation du programme du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui considère la formation et l'amélioration des expériences comme une priorité.

Il a ajouté que la Mauritanie a récemment connu un travail accéléré pour professionnaliser le secteur des médias et améliorer le niveau des journalistes et les textes juridiques qui régissent les médias. Une commission nationale où sont représentées les différentes générations, a été désignée avec pour mission de diagnostiquer l'état des lieux du secteur et de proposer des solutions appropriées. Le gouvernement a approuvé une déclaration qui précise les délais d'application des recommandations de cette commission à court et moyen termes.