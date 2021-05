Mauritanie: Le ministre de l'hydraulique visite les travaux d'extension du réseau d'eau à Nouakchott

Nouakchott — Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Sid'Ahmed Ould Mohamed a visité, samedi à Nouakchott, aux travaux en cours dans l'extension du réseau d'eau au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord.

La visite qui qui a englobé le quartier « El Haye Essaken », Dar Selam et Ain Talh a été l'occasion a été l'occasion pour le ministre de donner ses instructions à la partie exécutante pour accélérer le rythme des travaux.

Dans une déclaration à l'AMI, le ministre a indiqué que les visites organisées par le département ont pour but de s'informer sur le déroulement des travaux et le degré de leur avancement et d'insister sur la nécessité d'accélérer les travaux dans le but de permettre aux populations d'accéder à l'eau potable.

Il a ajouté que les quartiers touchés par la visite ont connu l'exécution de nombreux travaux non seulement concernant l'eau mais aussi les routes, insistant sur l'importance du réseau urbain à Nouakchott.

Le ministre a précisé qu'il se trouve aujourd'hui à l'endroit où le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait donné le coup d'envoi de l'extension du réseau d'eau de Nouakchott en 2019, soulignant que dans cette partie de l'extension du réseau, les travaux de raccordements domestiques ont débuté et que les travaux devaient être achevés plus tôt mais que la pandémie du Coronavirus a causé des retards dans l'exécution.

Le ministre a affirmé que dans la zone de « El Haye Saken » 1000 raccordements domestiques sur 2500 ont déjà été achevés, précisant que le travaiv se poursuivra de manière plus intensive pour terminer le reste des raccordements.

Il a en outre parlé de l'avancement des travaux dans la deuxième composante de l'extension du réseau d'eau à Nouakchott qui intéresse une partie du quartier Soukouk, Tevragh Zeina et Cité Plage, soulignant que les travaux se poursuivront également dans les parties 4 et 10 du projet et devront être terminés en fin 2021.

En ce qui concerne le reste des travaux qui portent sur 1400 kilomètres de tuyaux, le ministre a précisé qu'est prévu que l'ensemble des travaux se terminent en fin 2023.

Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du secrétaire général du département, du wali de Nouakchott nord, du conseiller chargé de la communication , du coordinateur du projet extension du réseau d'eau à Nouakchott, de plusieurs cadres du département et des autorités administratives et sécuritaires de Nouakchott nord.